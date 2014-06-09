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۱۹ خرداد ۱۳۹۳، ۱۰:۰۸

حریق در برج 25 طبقه خیابان شریعتی/ آتش گرفتن تانکر 6 هزار لیتری گازوئیل و نجات 60 کارگر از میان دود آتش

حریق در برج 25 طبقه خیابان شریعتی/ آتش گرفتن تانکر 6 هزار لیتری گازوئیل و نجات 60 کارگر از میان دود آتش

سخنگوی سازمان آتش نشانی با اعلام این که برج 25 طبقه ای در حال ساخت در خیابان شریعتی دچار حریق شد گفت: آتش نشانان توانستند 60 کارگر را از میان دود آتش نجات دهند.

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت 5:55 صبح امروز آتش سوزی در یک ساختمان در حال ساخت به سازمان آتش نشانی اعلام شد. بلافاصله 6 ایستگاه به همراه دو نردبان و دو  دستگاه خودروی تجهیزات تنفسی به محل حادثه در سه راه ضرابخانه اعزام شدند.

وی ادامه داد: حریق در یک برج 25 طبقه در حال ساخت که دارای 7 طبقه منفی بود رخ داده و در حال گسترش بود.

به گفته سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران، یک تانکر 6 هزار لیتری گازوئیل در طبقه منفی 3 این برج دچار حریق شده بود که دود حاصل از آن از تمام خیابان شریعتی قابل رویت بود.

ملکی با اعلام اینکه تعداد زیادی کارگر در منفی یک و منفی دو حضور داشتند تاکید کرد: بسیاری از این افراد خودشان در لحظات اولیه آتش سوزی از ساختمان خارج شده و آتش نشانان نیز 60 نفر دیگر را از میان دود آتش خارج کردند. 2 کارگر نیز که آسیب  دیده بودند به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی با بیان اینکه این عملیات ساعت 9 به پایان رسید افزود: دو آتش نشان در این حادثه دچار سوختگی جزئی شدند که در محل به صورت سرپائی مداوا شدند.

کد مطلب 2307473

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