عكاس نمي تواند نسبت به واقعيات اجتماعي ، بي طرف و بي اعتنا باشد

" محمد علي جديدالاسلام " - عكاس در گفتگو با خبرنگار تجسمي " مهر" با اعلام اين مطلب گفت : عكاس هرگز نمي تواند يك ناظربي طرف باشد . عكاسي به نوعي به ثبت واقعيت هاي زندگي مي پردازد وعكاس نمي تواند دربرابر اين واقعيات بي اعتنا عمل كند وناظري بي طرف باشد .

وي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اين كه شما سالهاست درزمينه عكاسي پرتره فعاليت مي كنيد اين مقوله را چگونه مي بينيد گفت : خوشبختانه با توجه به اقداماتي كه درزمينه عكاسي پرتره انجام شده است ، عكاسي پرتره به جايگاه اجتماعي وهنري مطلوبي دست يافته است . گذشته ازاين ها ، استاداني كه دررشته عكاسي پرتره ، سالها زحمت كشيده اند نيز موفق شده اند تا عكاسي پرتره را به شكل جامعي به مخاطبان معرفي كنند . در مجموع مي توان گفت ، وضعيت عكاسي پرتره نسبت به قبل ارتقاء يافته است .

اين عكاس درپاسخ به اين سوال كه چه عنصري بيش از هر چيز در هنر عكاسي اهميت دارد تصريح كرد : نورپردازي درعكاسي يكي از اركاني است كه درپررنگ كردن اين مقوله نقش مثبتي ايفا مي كند . من به شخصه ، اعتقاد عميقي به نورپردازي درعكس دارم . استفاده از نور در عكس به خصوص عكاسي پرتره ، باعث مي شود تا زواياي شخصيت ها بيشتر نمايان شود . در حقيقت بايد گفت ، عكاسي يعني نوشتن به وسيله نور. البته نورپردازي هايي كه در پرتره انجام مي شود بايد كاملا متناسب با آن پرتره باشد .

" جديد الاسلام " اضافه كرد : گرچه دريك عكس ، جنبه هاي تكنيكي ، تصويري ، بصري واساسا كمپوزسيون ، حائز اهميت است و به زيبايي آن مي افزايد ، اما پيامي كه عكاس در ثبت كردن يك عكس به آن دست مي يابد و سعي مي كند آن را به عناوين مختلف به مخاطب خود القاءكند ، برتمام اين ويژگي ها برتري دارد .

وي در پاسخ به اين پرسش خبرنگار تجسمي " مهر " كه چرا امروز درقياس با نقاشي ، كمتر شاهد برگزاري نمايشگاه هاي عكس هستيم گفت : عكاس براي برگزاركردن يك نمايشگاه عكس ،همواره با يك سري محدوديت ها روبه روست . همين محدوديت ها باعث مي شود تا نسبت به نمايشگاه هاي نقاشي ، نمايشگاه هاي عكس كمتر برگزارشوند .

جديد الاسلام گفت : درطي دهه هاي اخير شاهد يك روند رو به رشد قابل ملاحظه در اين امر بوده ايم و اين جاي خوشحالي است . عكاسي با سفر" ناصرالدين شاه "به فرنگ و آوردن يك دوربين به ايران ، آغازشد و به مرور زمان وبه واسطه ابزارها وعكاسان هنرمند ومتعهد رشد پيدا كرد . با وقوع انقلاب اسلامي نيز عكاساني به جرگه عكاسي ايران پيوستند كه حضورو آثارشان در اين عرصه ماندگارشد . يكي ازاين عكاسان " كاوه گلستان " بود كه توانست به واسطه استعداد سرشاري كه دراين رشته داشت ، نام جاوداني از خود بر صفحه عكاسي ايران حك كند .

اين عكاس تصريح كرد : وقتي يك عكس ثبت مي شود ، در اصطلاح نام شكار لحظه ها به آن مي دهيم . اما اين شكار زماني درست و اصولي اتفاق مي افتد كه عكاس در لحظه فشار دادن شاتر ، به تمام مسائل اطرافش ، اشراف داشته باشد . در حقيقت عكاس بايد براي ارتقاء ديدگاه خود ، زياد سفركند تا بتواند تجاربش را در قالب يك عكس به تصوير كشد .

وي ادامه داد : عكاسي در اجتماع ما زماني به يك رشد متعالي خواهد رسيد كه عكاسان ما با سواد ومعلومات به سراغ آن رفته باشند . البته منظورم از معلومات ، صرف رشته عكاسي نيست . مردم شناسي ، تاريخ ، شعر و... از جمله رشته هايي است كه يك عكاس بايد براي ارتقاء بينش خود به آنها اشراف داشته باشد . امروز مي توان به جرات ، عكاسي را پايه علوم تصويري جهان محسوب كرد و آن را نه يك صنعت ، بلكه يك هنر بزرگ دانست .

" جديد الاسلام " در پاسخ به اين سوال كه آيا عكاس مجاز است در هنگام گرفتن يك عكس از عنصر خيال نيز استفاده كند يانه گفت : مسلما . عنصر خيال در پرسپكتيو، پس زمينه ها و پيش زمينه ها تاثيردارد. به بيان ساده تر، اگر يك عكاس نتواند خيال خود را در عكس به واقعيت بدل كند ، نشانه آن است كه در حرفه خود ، درجازده و عملا موفق نبوده است. اين سوال شما به همان پاسخ قبلي من بازمي گردد كه به اشراف عكاس برتمام رشته ها اشاره كردم . در عنصرخيال ، عكاسي مي تواند به اين حيطه دست يابد كه شعررا بشناسد . يعني ادبيات با عكاسي ارتباطي تنگاتنگ دارد . به وسيله ادبيات وخواندن اشعار شاعران گوناگون است كه عكاس مي تواند ، جنبه هاي نازك خيال خودرا براي گرفتن يك عكس تربيت كند .