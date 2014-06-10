حسن كريميان در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اين مطلب افزود:از مجموع حدود 1400 مركز درماني و بيمارستان شهر تهران تنها حدود 20 درصد مراكز به وظايف خود نسبت به امحا و بی خطرسازی زباله هايشان اقدام مي كنند و زباله هاي 80 درصد اين مراكز بين زباله هاي شهري رها مي شوند.

وي ادامه داد: براساس قانون تنها وظیفه مدیریت پسماند خانگی با شهرداری تهران است اما متاسفانه تعدادی از بیمارستانهای شهر تهران زباله های خود را به صورت غیربهداشتی رها می کنند که این کار باعث آلودگی محیط زیست شهری می شود.

مديرعامل سازمان پسماند تصريح كرد: سازمان حفاظت از محيط زيست بايد بر عملكرد بيمارستان ها و مراكز درماني و وضعيت امحا و بي خطر سازي زباله‌هاي اين مراكز نظارت کند.

وي تاكيد كرد: زباله های بیمارستانی در صورتیکه به درستی امحا و بي خطر سازي نشوند، نوعی تهدید مستقیم برای سلامت افراد جامعه هستند و در بسياري از موارد به عنوان عوامل بیماری زا محسوب می شوند از اين رو انتظار مي رود با همكاري دستگاههاي ذي ربط اين مهم هرچه سريعتر محقق شود و معضل زباله هاي بيمارستاني براي هميشه در تهران رفع شود.