جوانان سربازان ولايت هستند/ مسلح كردن جوانان به سلاح علم و ‌ايمان مهمترين ماموريت انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد ميرعمادي صبح دوشنبه در ديدار با جوانان لرستاني به مناسبت ميلاد حضرت علي اكبر (ع) و روز جوان مسلح كردن جوانان به سلاح علم، ‌ايمان و معرفت را مهمترين ماموريت انقلاب اسلامي دانست و عنوان كرد: يكي از بركات نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران ارزش و بها دادن به جوانان بوده و به خاطر همين توجه ويژه جوانان در پيروزي انقلاب و مبارزات انقلابي پيشرو و پيشگام بودند.

وي افزود: اين درحالي است كه در نظام شاهنشاهي به جوانان اهميت داده نمي شد و بيشتر نيروي جوان كشور به سمت اعتياد فساد و پوچ گرايي گرايش داده می شدند.

حجت الاسلام ميرعمادي در ادامه مطالعه حوادث و مسير انقلاب اسلامي را مهمترين وظيفه جوانان امروز دانست و بيان داشت: جوان امروز بايد مسائل قبل از انقلاب را مطالعه و با شرايط دوران قبل و پس از انقلاب و همچنين مسائل هشت سال جنگ تحميلي آشنايي داشته باشد.

علم آموزي از تاكيدات رهبر انقلاب به جوانان

نماينده ولي فقيه لرستان و امام جمعه خرم آ‌باد همچنين تلاش براي بهره مندي علمي و خودسازي روحي و معنوي را از مهمترين ويژگي هاي جوان امروز برشمرد و تصريح كرد: جوان امروز بايد با تلاش براي خودسازي و با علم و تقوا روح و جسم خود را صيقل داده و در زندگي خود معنويت ايجاد كند.

وي با اشاره به تاكيدات رهبر معظم انقلاب اسلامي مبني بر تربيت نيروهاي هم تراز جمهوري اسلامي عنوان كرد: براي تحقق اين فرموده جوانان بايد خود را به سلاح علم و ايمان،‌ دانش و تقوا مسلح كنند.

حجت الاسلام میرعمادی در ادامه با بيان اينكه حفظ روحيه انقلابي و ولايي ويژگي ديگريست كه بايد در جوان ايراني وجود داشته باشد گفت: حفظ اين روحيه در جواناني كه در دامان انقلاب اسلامي پرورش يافته اند ضروري است زيرا اين جوانان سربازان و عاشقان ولايت اند و اين عشق و محبت بسيار كارساز و ارزشمند است.

اعتماد به نفس ضامن موفقيت و پيشرفت جوانان

حجت الاسلام ميرعمادي در اين ديدار تقويت انگيزه و اميد براي رسيدن به اهداف و آرمان ها،‌ بصريت،‌ هوشياري و دشمن شناسي و خودباوري و اعتماد به نفس را از ويژگي ها و بايسته هاي ديگر جوان ايراني برشمرد.

وی اظهار داشت: ياس و نااميدي آفتی بزرگ برای جوانان است لذا جوان امروزي بايد با انرژي، ‌اميد، ابتكار ‌و تلاش ياس و افسرودگي را از خود دور و براي رسيدن به اهدافش مبارزه كند.

نماينده ولي فقيه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد ضمن اشاره به دلبستگي و توجه ويژه مقام معظم رهبري به نسل جوان گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامي بسيار به جوانان اين مرز و بوم اميدوارند و به آنها عشق مي ورزند و بر افزايش اعتماد به نفس آنها تاكيد دارند زيرا اعتماد به نفس ضامن موفقيت و پيشرفت جوانان است.

هدف از جنگ نرم دشمن به چالش كشيدن جوانان است

وي در ادامه با بيان اينكه دشمن براي جوانان ملت ايران نقشه های زیادی طراحي كرده است عنوان كرد: جوانان بايد در برابر جنگ رواني دشمن بيدار باشند زيرا هدف از راه اندازي جنگ نرم ترويج فساد و بي بند و باري براي به چالش كشيدن جوانان است.

حجت الاسلام ميرعمادي بصيرت، ‌هشياري و بيداري نسل جوان را از خواسته هاي رهبر معظم انقلاب دانست و گفت: جوان امروزي باید روح مبارزه با استكبار، ‌ظلم ستيري و عدالت خواهي را در خود پرورش داده و توطئه هاي دشمن را شناسايي كند تا هرگز در دام دشمن گرفتار نشود.

مسئولان قدر جوانان را بدانند

حجت الاسلام ميرعمادي نماينده ولي فقيه در لرستان و امام جمعه خرم آباد در بخشي ديگري از سخنان خود با تاكيد بر لزوم توجه و اعتماد به جوانان تصريح كرد: مسئولان بايد قدر اين جوانان را بدانند و زمينه رشد و تعالي آنها را در مسائل فكري،‌ اعتقادي ‌و علمي فراهم كنند.

وي ادامه داد: بودجه و اعتبارات كشور بايد به سمت جوانان و مسائل تحصيلي، ‌ورزش، ‌ازدواج و اشتغال آنها گسيل داده شود زيرا پيشرفت كشور در گرو همت و تلاش جوانان است.

مجمع مشورتي جوانان فضایی براي حضور جوانان فعال و مستعد

حجت الاسلام میرعمادی همچنین با اشاره به فعالیتهای مجمع مشورتي جوانان دفتر نماينده ولي فقيه در لرستان تصریح کرد: این مجمع آماده دريافت ايده ها،‌ مقالات، يادداشت ها و ‌نظرات جوانان لرستاني است.

نماينده ولي فقيه در لرستان و امام جمعه خرم آباد گفت: درهاي مجمع مشورتي جوانان هميشه به روي جوانان باز و آماده دريافت ايده ها و طرح هاي جوانان خلاق و مبتكر است.

وي همچنين از برگزاري جشنواره فعاليت هاي فرهنگي خودجوش جوانان مومن و انقلابی لرستان در پايان سال خبر داد و عنوان كرد: اين جشنواره كه با هدف انتقال تجربيات جوانان و نشان دادن خلاقيت ها و ابتكارات آنها برگزار مي شود فعاليت هاي فرهنگي جوانان را در عرصه هاي گوناگون بررسي و معرفی مي كند.