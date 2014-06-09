برگزاری جشنواره گل محمدی در لاله زار/ 3500 هکتار زمین زیر کشت گل محمدی

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا ارجمند صبح دوشنبه در جمع خیرنگاران از برگزاری جشن هشتمین جشنواره سالانه گل محمدی در لاله‌زار خبر داد و گفت: برنامه ریزی مناسبی برای برگزاری با شکوه این جشنواره با حضور مردم در نظر گرفته شده است و سعی می کنیم با ایجاد امکانات رفاهی موجب شادی و نشاط مردم در روز برگزاری جشنواره شویم.

وی افزود: لاله زار دومین منطقه زیر کشت محصول گل محمدی در کشور از نظر میزان سطح زیر کشت است و محصول این منطقه به دلیل شرایط خاص آب و هوایی از کیفیت بسیار مطلوبی برخوردار است.

وی گفت: این جشنواره در سایت گردشگری لاله‌زار برگزار خواهد شد و برگزاری نمایشگاه صنایع دستی و تولیدات محلی، حضور عشایر و برگزاری کوچ عشایر و مسابقات بومی محلی از جمله برنامه های این جشنواره است.

ارجمند گفت: کار برداشت گل محمدی از اوایل سال جاری آغاز شده است و برداشت محصول تا انتهی خرداد ماه به پایان می‌رسد.

وی ادامه داد: یکی از سیاستهای جهاد کشاورزی افزایش کشت گل محمدی در لاله زار است و در همین راستا سطح زیر کشت در این منطقه به سه هزار و 500 هکتار افزایش یافته است.

صادرات اسانس گل محمدی و ارزآوری میلیونی

وی گفت: هر سال بخش قابل توجهی از گل برداشت شده در کارخانه جات موجود در منطقه تبدیل به گلاب و اسانس می شود و در نهایت نیاز بازار داخلی در زمینه تولید گلاب تامین می شود و اسانس نیز به کشورهای اروپایی صادر می‌شود.

وی گفت: در سال جاری حدود شش هزار و 250 تن گل محمدی در منطقه برداشت می‌شود تمامی این محصول کاملا ارگانیک و با کیفیت بسیار بالا تولید شده است.

ارجمند ادامه داد: لاله زار قطب تولید گل محمدی در کشور است و می تواند اقتصاد مردم منطقه را متحول کند.

وی گفت: از هر تن محصول هزار لیتر گلاب تولید می شود و به ازای هر 10 تن گلاب یک کیلو اسانس تولید می شود که محصول نهایی گل محمدی در کشور است.