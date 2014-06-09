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۱۹ خرداد ۱۳۹۳، ۱۰:۵۱

ارجمند:

برگزاری جشنواره گل محمدی در لاله زار/ 3500 هکتار زمین زیر کشت گل محمدی

برگزاری جشنواره گل محمدی در لاله زار/ 3500 هکتار زمین زیر کشت گل محمدی

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بردسیر از برگزاری جشنواره گل محمدی در روز سی ام خرداد ماه سال جاری در لاله زار خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا ارجمند صبح دوشنبه در جمع خیرنگاران از برگزاری جشن هشتمین جشنواره سالانه گل محمدی در لاله‌زار خبر داد و گفت: برنامه ریزی مناسبی برای برگزاری با شکوه این جشنواره با حضور مردم در نظر گرفته شده است و سعی می کنیم با ایجاد امکانات رفاهی موجب شادی و نشاط مردم در روز برگزاری جشنواره شویم.

وی افزود: لاله زار دومین منطقه زیر کشت محصول گل محمدی در کشور از نظر میزان سطح زیر کشت است و محصول این منطقه به دلیل شرایط خاص آب و هوایی از کیفیت بسیار مطلوبی برخوردار است.

وی گفت: این جشنواره در سایت گردشگری لاله‌زار برگزار خواهد شد و برگزاری نمایشگاه صنایع دستی و تولیدات محلی، حضور عشایر و برگزاری کوچ عشایر و مسابقات بومی محلی از جمله برنامه های این جشنواره است.

ارجمند گفت: کار برداشت گل محمدی از اوایل سال جاری آغاز شده است و برداشت محصول تا انتهی خرداد ماه به پایان می‌رسد.

وی ادامه داد: یکی از سیاستهای جهاد کشاورزی افزایش کشت گل محمدی در لاله زار است و در همین راستا سطح زیر کشت در این منطقه به سه هزار و 500 هکتار افزایش یافته است.

صادرات اسانس گل محمدی و ارزآوری میلیونی

وی گفت: هر سال بخش قابل توجهی از گل برداشت شده در کارخانه جات موجود در منطقه تبدیل به گلاب و اسانس می شود و در نهایت نیاز بازار داخلی در زمینه تولید گلاب تامین می شود و اسانس نیز به کشورهای اروپایی صادر می‌شود.

وی گفت: در سال جاری حدود شش هزار و 250 تن گل محمدی در منطقه برداشت می‌شود تمامی این محصول کاملا ارگانیک و با کیفیت بسیار بالا تولید شده است.

ارجمند ادامه داد: لاله زار قطب تولید گل محمدی در کشور است و می تواند اقتصاد مردم منطقه را متحول کند.

وی گفت: از هر تن محصول هزار لیتر گلاب تولید می شود و به ازای هر 10 تن گلاب یک کیلو اسانس تولید می شود که محصول نهایی گل محمدی در کشور است.

 

کد مطلب 2307517

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