فروش آنلاین کتاب در سایت آمازون به ادبیات آسیب می رساند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، پترسون که پرفروش ترین نویسنده آمریکایی است با سرزنش کردن فروش آنلاین آمازون گفت این کار به صنعت نشر کتاب لطمه می زند .

وی که در برابر صدها کتابفروش مستقل آمریکایی سخنرانی می کرد، در حالی که در جمع سالانه ناشران مستقل حضور یافته بود، یک جایزه نیز از این جمع دریافت کرد.

پترسون در سخنانش گفت باور دارد که آینده ادبیات در خطر است.

وی گفت: آمازون می خواهد کنترل فروش کتاب را در دست داشته باشد. این سایت می خواهد فروش و حتی نشر کتاب را هم در تسلط خودش درآورد.

پترسون در این جمع تاکید کرد که این برنامه های که از سوی کمپانی آمازون انجام می شود معنایی جز شروع یک انحصار و مونوپولی ندارد.

این در حالی است که آمازون درگیر یک نبرد حقوقی با ناشر پترسون یعنی انتشارات هچت است. این نبرد مدتی است که بین این دو کمپانی نشر بر سر قیمت گذاری کتابها در گرفته است. خرده فروشی کتاب به صورت آنلاین، انتشار و چاپ برخی از کتاب‌های هچت را به خطر انداخته که انتشار کتاب‌های پترسون و انتشار کتاب جدید رولینگ در آمریکا که با نام مستعار رابرت گالبرایت منتشر می شود، نیز از جمله آنها هستند.

گفته های پترسون با واکنشی از سوی آمازون روبه رو نشد ، اما این کمپانی با دفاع از برنامه هایش گفت قادر نیست به شرایط مساوی با هچت تن دهد.

در این سخنرانی پترسون دولت را نیز خطاب قرار داد و علاوه بر این خطاب به رسانه های خبری گفت باید این مسایل را به گوش مردم برسانند.

این نویسنده پرمخاطب همچنین گفت که در این باره مطالب متعددی در فیس بوک منتشر کرده و در یکی از آنها نوشته است: همین حالا، کتابفروشان، کتابداران، نویسندگان و حتی خود کتاب ها درگیر این جنگ اقتصادی شده‌اند. وی افزود: اگر این یک روش جدید آمریکایی است، پس باید هر چه زودتر همه وارد این ماجرا شویم و به وسیله قانون این شرایط را درست کنیم.

جیمز پترسون سال پیش مبلغ یک میلیون دلار را به شماری از کتابفروشان مستقل آمریکایی اهدا کرد تا به کمک آن بتوانند کسب و کارشان را به روز کنند و از امکانات اطلاع رسانی آنلاین برای ارایه خدماتشان بهره بگیرند.

جیمز پترسون نویسنده آمریکایی در دیگر نقاط جهان نیز مخاطب زیادی دارد و در چند سال اخیر به عنوان پر مخاطب ترین نویسنده در میان امانت گیرندگان کتابخانه های عمومی بریتانیا شناخته شده است.