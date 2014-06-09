درآمد 1.5 میلیون دلاری از فروش یک مجموعه کمیک نادر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مردی که مجموعه ای کامل و قدیمی از کتاب های مصور داشت و شامل اولین چاپ از کمیک‌های سوپرمن، بتمن و فلش می شد، این مجموعه را در حراجی به قیمت 5/1 میلیون دلار فروخت.

جان وایز مالک این مجموعه، کتابهایش را ظرف سه دهه جمع آوری کرده بود و در این حراجی که به صورت آنلاین انجام شد، کتاب های او با استقبال زیادی روبه رو شد.

در این حراجی یک کتاب کمیک از سال 1940 که مربوط به اولین چاپ «فلش» بود به قیمت 182 هزار دلار فروخته شد. اولین چاپ از «سوپرمن» و «بتمن» نیزاز همین دوره به قیمت های 172 هزار و 137 هزار دلار فرخته شد.یک نسخه از اولین کمیک منتشر شده از سوی مارول نیز 95 هزار دلار خریده شد.

وایز گفت تمرکز زیاد تلویزیون و فیلم های سینمایی بر این ابر قهرمان‌ها زمان مناسبی برای فروش این مجموعه ایجاد کرد. او حالا قصد دارد با این پول یک خانه جدید در سن‌دیه‌گو بخرد و از سود این پول نوه‌هایش را به کالج بفرستد.

جان وایز اولین بار وقتی ۱۲ سال داشت با پرداخت مبلغی حدود ۱۰ سنت اولین کتاب مصورش را خرید. او آن زمان فکرش را هم نمی کرد که ده‌ها سال بعد با فروش این کتاب‌ها میلیونر شود.

او اولین بار در پایان دهه ۱۹۶۰ اولین مجموعه از کتاب‌های مصوری را که جمع آوری کرده بود فروخت و با پولی که از این راه به دست آورد، یک ماشین خرید.

این مرد ۶۲ ساله آمریکایی در مجموعه ای که به تازگی و در یک حراجی چند روزه به فروش رساند، ۱۷۵ کتاب مصور را برای فروش گذاشت. کتاب هایی از اولین چاپ‌های میکی موس و کمیک های والت دیسنی مربوط به دهه1930 نیز در این مجموعه جای داشتند.

او در این مجموعه یک نسخه از اولین کتاب منتشر شده از سوپرمن را هم داشت. یک نسخه خیلی سالم و خوب نگه داشته شده از این کتاب کمیک که مربوط به سال 1938 بود، با فروش به قیمت 1/2 میلیون دلار در سال 2011 رکورد فروش در زمینه کتاب کمیک را ثبت کرده است. از این کتاب مصور کمتر از 100 نسخه در جهان وجود دارد که یکی از آنها که البته به اندازه نسخه فروخته شده در سال 2011 تمیز نبود، در مجموعه آقای وایز وجود داشت.