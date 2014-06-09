کسانی که از خدمت سربازی انتقاد می کنند جنگ را لمس نکردند/ قدر امنیت را مردم خرمشهر و دزفول می دانند

به گزارش خبرنگار مهر امیر سرلشکر حسنی سعدی معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح در ششمین جشنواره جوان سرباز که امروز دوشنبه در تالار وزارت کشور برگزار شد گفت: ما نتوانستیم در طول هشت سال دفاع مقدس ارزش واقعی نیروی جوان را که در نوک حملات در عملیات ها شرکت می کردند را به جامعه معرفی کنیم.

وی ادامه داد: اگر برگردیم به صحنه دفاع مقدس می بینیم که نیروهای جوان در نوک پیکان جنگ می جنگیدند لذا از صدا و سیما می خواهیم تا اعلام کند ما باید کتابی با عنوان ارزش سرباز تهیه کنیم تا این کتاب برای ارج نهادن سربازان دوران دفاع مقدس به یادگار باقی بماند.

سرلشکر حسنی سعدی با بیان اینکه جوانان ما با عشق و علاقه وافر در جبهه های نبرد حضور داشتند افزود: سربازان ما افتخار و سربلندی را برای ایران به ارمغان آوردند. نیروهای جوان امنیت را در مملکت برقرار می کنند که در واقع این نیروها بسیار با ارزش هستند و ما باید تلاش کنیم ارزش خدمت سربازی را به جامعه معرفی کنیم. خدمت سربازی قانون بسیار مقدسی است که مجلس وضع کرده و برای فقیر و غنی اجباری است.

وی با بیان اینکه ارج نهادن امنیت بسیار مهم است ادامه داد: اگر برگردیم به هشت سال دوران دفاع مقدس می فهمیم چه کسانی قدر امنیت را می دانند قدر امنیت را مردم قصر شیرین، گیلان غرب، دزفول، اهواز و خرمشهر می دانند.

سرلشکر حسنی سعدی ضمن اعتراض نسبت به کسانی که در مورد خدمت سربازی انتقاد می کنند گفت:کسانی از خدمت سربازی انتقاد می کنند که صحنه های جنگ را لمس نکردند و صدای گلوله را نشنیدند البته نمی گویم کار ما بی عیب و نقص است اما نباید نقاط قوت را زیر سایه نقاط اندک ضعف ببریم باید به از خود گذشتگی جوانان افتخار کنیم و ما باید کاری کنیم مردم به کسی که خدمت می کنند افتخار کنند.

وی ادامه داد: باید برای نیروی جوان امکاناتی فراهم کنیم و باید کاری کنیم تا هیچ خرجی برای خانواده ها متحمل نکنیم باید لباس و غذا و هزینه های سفر پرواز را فراهم کنیم تا سرباز سربار پدر و مادرش نباشد.

وی در ادامه با بیان این مطلب که برخی مسائلی را راجع به خدمت سربازی مطرح می کنند که درست نیست افزود: این مطالب اشتباه است و امیدواریم کسانی که این مطالب اشتباه را مطرح می کنند رویه خود را تغییر بدهند اما با آنهایی که با نوشته هایشان ارزش خدمت سربازی را زیر سوال می برند باید برخورد شود.