پلیس مخالف اجرای طرح زوج و فرد در کلانشهر تبریز است/ رکود هتل ها و پارکینگ های مرکز شهر با اجرای طرح ترافیک

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کارگروه تخصصی ترافیک استان صبح دوشنبه درحالی تنها با حضور هشت نفر و به ریاست مدیر گروه حمل و نقل و ترافیک استانداری آذربایجان شرقی برگزار شد که اجرای طرح زوج و فرد در محدوده ی ترافیکی کلانشهر تبریز موضوع مورد بحث اعضا بود.

اجرای طرح محدوده ترافیکی تبریز که سالهاست به عنوان یک پروژه استانی مطرح است، همه ساله به دلایل متعددی اجرا نمی شود که این بار پلیس به دلیل عدم وجود امکانات کنترل مکانیزه در این کلانشهر به صورت جدی با این طرح مخالفت می کند.

رییس پلیس راهور شهرستان تبریز در این جلسه با بیان اینکه حدود 90 درصد مردم در اجرای این گونه طرح ها، مجری طرح را تنها راهنمایی و رانندگی و شهرداری می دانند، اظهار داشت: متأسفانه پلیس در تصمیم گیری های این گونه طرح ها همواره در نوبت آخر قرار می گیرد و در این صورت انتظارات مردم از پلیس برآورده نمی شود.

وی به اجرای طرح یکطرفه شدن خیابان قدس تبریز اشاره کرد و گفت: متأسفانه اجرای این طرح توسط شورای ترافیک با عیب هایی روبرو شد که بهتر است مطالعات در اجرای طرح های ترافیکی به صورت دقیق صورت گیرد.

سرهنگ علی صادق زاده با بیان اینکه پلیس مخالف اجرای طرح زوج و فرد در محدوده طرح ترافیکی تبریز است، افزود: تا زمانی که زیرساخت ها و امکانات کنترل مکانیزه در تبریز مهیا نشده باشد، پلیس توان اجرایی این طرح را نخواهد داشت.

وی همچنین در ادامه افزود: پلیس امکان کنترل دستی و فیزیکی در اجرای طرح زوج و فرد را نخواهد داشت و تنها در شرایط بحران و هشدار آلودگی هوا کنترل از درب منازل را امکان پذیر می داند.

اجرایی نکردن بهتر از توقف اجراست

معاون برنامه ریزی و عمرانی فرمانداری تبریز نیز در این جلسه با بیان اینکه قبل از اجرای طرح محدوده ترافیکی مرکزی به صورت آزمایشی طرح زوج و فرد اجرا شود، اظهار داشت: اجرای آزمایشی این طرح امر ضروری است و باید قبل از اجرا نواقص موجود در شهرداری از جمله سامانه ثبت نام ساکنین محل و کارمندان ادارات در محدوده مرکزی و همچنین آماده سازی علایم ترافیکی برطرف شود.

وی با بیان اینکه انجام مطالعات دقیق در محدوده طرح ترافیکی امری ضروری است، افزود: اجرایی نکردن برخی از طرح ها بهتر از اجرا و سپس توقف اجراست که مطلوب است به مطالعات و نظرات پلیس بیش از پیش توجه شود.

احمد اسدی از عرضه سوخت یورو 4 از تیرماه امسال در کلانشهر تبریز خبر داد و گفت: این کلانشهر، 57 روز از سال گذشته را در شرایط نامناسب جوی سپری کرد که بالای 70 درصد از علت این مهم، ناشی از سوخت خودروهاست که بر همین اساس از تیرماه سال جاری سوخت یورو 4 در تبریز عرضه می شود.

پارکینگ ها و میهمان سراهای مرکز شهر در محدوده ترافیکی

محدوده مرکزی شهر تبريز به لحاظ وجود مراکز جاذب سفر همچون بازار سرپوشیده، مراکز دولتی، بانک ها و ساختمان های اداری از اهميت ويژه ای برخوردار است که به این جهت، پارکینگ ها، هتل ها و مسافرخانه های متعددی در این محدوده وجود دارد که با اجرای این طرح با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.

شهردار منطقه هشت تبریز در این جلسه با بیان اینکه حدود 50 پارکینگ در محدوده مرکزی شهر وجود دارد، افزود: در جلسه ای با پارکینگ داران محدوده مرکزی تبریز، خواسته های آنها شنیده شد و برخی از پارکینگ ها آماده تغییر کاربری هستند.

وی افزود: همچنین در بحث هتل ها و مسافرخانه ها نیز به دلیل جذب توریست و گردشگر، باید فکری به حال خودروهای مسافران نوروزی و تابستانی اندیشیده شود.

حال با این وجود، اجرای طرح زوج و فرد در کلانشهر تبریز و طرح ترافیکی محدوده مرکزی تبریز بار دیگر در هاله ای از ابهام قرار گرفت، این در حالی است که کریم باقری مدیر گروه حمل و نقل و ترافیک استانداری از اجرای این طرح در اوایل تابستان 93 با همکاری شهرداری منطقه هشت تبریز خبر داد.

----------------------------------------

گزارش از شاهین بدرحیدری