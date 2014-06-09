ایران کشوری مناسب برای سرمایه گذاران خارجی حوزه معدن

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدفاطمیان در نشست انجمن سنگ ایران با انجمن سنگ کشور چین، افزود: امکان سرمایه گذاری در زمینه معدن و صنایع معدنی در ایران با ارائه مشوقهای سرمایه گذاری از جمله کمک به اهدای زمین به سرمایه گذارن خارجی و نیز امکان ضمانت تسهیلات از سوی شرکتهای خارجی که به عنوان جوینت تجاری هستند از سوی دولت در حال اقدام است.



وی افزود با بیان اینکه در حال حاضر هدف توسعه بخش‌های صنعت، معدن و تجارت عملیاتی شده که به سمت رویکرد تعامل و مشارکت سرمایه گذاری خارجی حرکت می کنیم، گفت: ایجاد مناطق خاص صنایع معدنی در کشور در چند قطب عملیاتی شده و هم اکنون مشوقهای بسیاری برای سرمایه گذاران خارجی داریم.



مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت ، معدن و تجارت، تصریح کرد: این موضوع با وجود تشکلهای بسیار در حوزه سنگ و معدن و واحدهای فراوری در این بخش و با همکاری اتاق و وضع قوانین و معافیتهایی در مناطق سرمایه گذاری به تسهیل سرمایه گذاری خارجی کمک می کند.



فاطمیان با اشاره به اینکه زیر ساختهای سرمایه گذاری در ایران با وجود سه عامل ترانزیت و ترانسفر و انرژی کشوری ارزان برای سرمایه گذاری است، بیان کرد: ایران با داشتن موقعیت خوب جغرافیایی در کریدور شرق و غرب واقع شده و به عنوان یکی از استراتژیک ترین کشورهای منطقه با تامین امکان انتقال کالا و وود به بازارهای بزرگ فقط ویترین و کریدور ورود به یک بازار 800 میلیونی نفري است.



وی با بیان اینکه قابلیت انتقال جاده ای و ریلی که برای اقتصاد شرق و غرب است و می تواند در خاورمیانه نقش داشته باشد، بیان کرد: این موضوع از قابلیتهای مورد توجه ما است.



به گفته وی دارا بودن روحیه تعامل و وجود تشکلهای تخصصی مربوط در حوزه اکتشاف تا بهره برداری و سنگ و صنایع معدنی و تنوع بیش از 68 نوع کانی سنگ معدنی در کشور فضای مناسبی برای تعامل و ارتباط مشترک سرای گذاری برای کشورهای خواهان ایجاد کرده است.



فاطمیان همچنین خواستار شکل گیری هر چه سریعتر تشکل مشترک ایران و چین شد و افزود : با وجود این تشکل بخش خصوصی ، یک هدف مشترک تجاری نیز شکل می گیرد و هدفگذاری های صادراتی و تجاری نیز خواهیم داشت که تبدیل به پروتکل و تفاهم نامه شوند.



در ادامه رییس انجمن سنگ ایران نیز با اشاره به سفر رییس جمهور به کشور چین گفت: در این سفر موضوع ترمینال صادرات سنگ ایران مطرح شد و وزیر مربوطه در چین نیز پیگیر این اقدام هست



ابوالقاسم شفیعی افزود : بازارهای منطقه عمدتا در اختیار اروپایی هاست و بازاری به ارزش 8 میلیارد دلار در دست کشورهای عربی و روسیه است و ما باید بتوانیم سهمی را از این بازار در اختیار بگیریم.



در این دیدار همچنین رییس انجمن سنگ چین علاقمندی کشورش را برای آشنایی با قوانین سرمایه گذاری در ایران اعلام کرد و خواستار در اختیار داشتن اطلاعاتی از قوانین و الزامات سرمایه گذاری و اطلاعات معادن بکر و معادن در حال بهره برداری در ایران شد.



