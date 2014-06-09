نظام سلامت از پایه های اساسی اقتصاد، فرهنگ و توسعه مبتنی بر عدالت است

محمد حسین قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح تحول نظام سلامت در دستیابی به توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بسیار اثر بخش است.

وی تصریح کرد: با آغاز به کار دولت یازدهم و در تداوم تحقق قانون اساسی، تامین رفاه و آسایش بیشتر مردم طرح تحول نظام سلامت از نیمه نخست اردیبهشت ماه امسال با نام نویسی از قشرهای مختلف و همزمان با سراسر کشور در استان گیلان به اجرا درآمد تا مشکلات درمانی شهروندان و روستانشینان کاهش یابد.

نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس این طرح قیمت دارو کاهش، هزینه خدمات بیمارستانی متعادل و زایمان های طبیعی در بیمارستان های دولتی رایگان می شود.

وی افزود: با برداشتن بار سنگین هزینه های درمانی از دوش مردم، کاستی ها در حوزه بهداشت و درمان به تدریج برطرف خواهد شد.

قربانی اذعان داشت: مطالعه برنامه های میان مدت و بلند مدت کشور بیانگر این واقعیت است که ایران باید در عرصه سلامت به جایگاه نخست جهان اسلام و منطقه دست یابد.

وی گفت: در عین حال در بند (1) اصل 110 قانون اساسی سیاست های کلی سلامت ترسیم شده و تامین بهداشت و درمان را از ماموریت های مهم دولت برشمرده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی موضوع سلامت را جزء نخستین مسائل مهم زندگی و جوامع و مجموعه پزشکی و پرستاری و بقیه دستگاههای سلامت را تامین کننده این نعمت بزرگ می دانند.

وی افزود: در طرح تحول نظام سلامت که مراحل اولیه خود را طی می کند دو هدف رایگان بودن خدمات و کاهش هزینه های درمانی مدنظر است.

قربانی بیان داشت: آنچه می تواند به اجرای مطلوب طرح مزبور کمک کند پایداری منابع و تداوم این نظام بهداشتی – درمانی است.

وی اظهارداشت: بسته ها حمایتی و خدماتی جدیدی در اجرای این طرح در راه است که بیمه شدگان به تدریج از مزایایی این مهم برخوردار می شوند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی افزود: در این طرح ضمن تامین نیازهای اساسی و تخصصی مورد نیاز نظام سلامت، خدمات تشخیصی، آزمایشگاهی تصویر برداری و سایر خدمات در بیمارستان ها ارائه خواهد شد.

وی یادآورشد: نظام سلامت از پایه های اساسی اقتصاد، فرهنگ، توسعه و پیشرفت مبتنی بر عدالت است و تامین سلامت جسمی و روحی مردم و داشتن جامعه سالم و پویا کشور را در برابر ناملایمات و تهدیدها مصونیت می بخشد.