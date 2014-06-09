دانشگاه صنعتی اصفهان رتبه اول اساتید معارف را به دست آورد

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس ارزیابی معاونت آموزشی و پژوهشی استادان دروس معارف اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، مرکز معارف اسلامی و ادبیات فارسی دانشگاه صنعتی اصفهان عنوان برتر را درمیان دانشگاه‌های دولتی کشور به دست آورد.

این ارزیابی که توسط معاونت آموزشی و پژوهشی استادان دروس معارف اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها صورت گرفته براساس موفقیت در حیطه های چهارگانه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اداری اجرایی بوده و هر دو سال یک بار صورت می گیرد.

برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی، جلسات علمی مینای معرفت، انتشار دوفصلنامه تخصصی مبانی نظری اسلام (مینای معرفت)، تشکیل انجمن‌های علمی دانشجویی، معرفی سیر مطالعاتی علوم اسلامی و ارائه دروس جدید «دین و فناوری» و «اسلام و محیط زیست» از جمله اقدامات ویژه مرکز معارف اسلامی و ادبیات فارسی دانشگاه صنعتی اصفهان در مدت اخیر است.

مرکز معارف اسلامی و ادبیات فارسی دانشگاه صنعتی اصفهان در حال حاضر با پنج عضو هیأت علمی و 25 استاد مدعو در هر ترم پذیرای بیش از پنج هزار دانشجو در حوزه های پنج گانه دروس معارف است.

این ارزیابی مربوط به سال تحصیلی 92-91 است.