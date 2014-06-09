تعطیلی پنجمین راکتور هسته‌ ای کره جنوبی/ اعلام هزینه ناپدید شدن هواپیمای مالزیایی

فیلیپین



یکی از مقامات پلیس فیلیپین اعلام کرد که نیروهای امنیتی دولتی امروز دوشنبه یکی از اعضای گروه تروریستی ابوسیاف را که احتمال می رود در چندین عملیات تروریستی در جنوب این کشور نقش داشته باشد، بازداشت کردند.



بر این اساس احتمال می رود که فرد بازداشت شده در آدم ربایی یک پزشک و خانواده اش و همچنین 16 معلم و کشتار یکی از کارگران فیلیپینی نقش داشته باشد.



میانمار



رسانه ها همچنین با اشاره به امضای یک تفاهم نامه میان یک بانک ویتنامی با یک بانک میانماری گزارش دادند که دو کشور در پی گسترش همکاریهای اقتصادی هستند.



هند



رئیس جمهوری هند نیز امروز دوشنبه اعلام کرد که دهلی نو در پی گسترش روابط استراتژیک با چین است.



خبر دیگر اینکه در مراسم جشن مذهبی هندی ها در شمال این کشور 27 نفر کشته شدند.



همچنین یک سخنگوی نیروی دریایی سریلانکا اعلام کرد که این کشور 73 ماهیگیر هندی را به دلیل ورود غیرقانونی به آبهای این کشور بازداشت کرد.



شبه جزیره کره



رسانه های کره ای نیز گزارش داد که آمار تلفات غرق شدن کشتی کره جنوبی که حامل دانش آموزان بود به 292 نفر رسید.



افزایش آمار تلفات درحالیست که به گفته دادستان کره جنوبی صاحب این کشتی به طور غیر مستقیم با نزدیک شدن به یکی از سفارتخانه های خارجی در سئول در پی اخذ پناهندگی بوده که این موضوع رد شده است.



بر این اساس شخصی ناشناس اخیرا به نمایندگی از "یو بیانگ یون " 72 ساله با سفارتی ناشناس تماس گرفته اما سفارت "یو" را یک مظنون جنایی خوانده و با درخواست پناهندگی وی موافقت نکرده است.



خانواده‌ های قربانیان حادثه غرق شدن کشتی مسافربری ضمن انتقاد از عملکرد دولت، خدمه کشتی غرق شده و نیروهای امدادگر در کشف اجساد و نجات بازماندگان این حادثه، کاپیتان و خدمه را به ترک زودهنگام کشتی حادثه دیده متهم کرده اند.



این درحالیست که رئیس‌ جمهوری کره جنوبی پیشتر در بیانیه ای که از تلویزیون ملی این کشور خوانده شد، به دلیل کوتاهی دولت در زمینه جلوگیری از این حادثه و اقدامات اشتباه خود در کمک‌ های اضطراری به مسافران عذرخواهی کرده بود.



چانگ هونگ وون نخست‌ وزیر کره جنوبی نیز به خاطر غرق شدن این کشتی تفریحی با 476 سرنشین استعفا کرد. در همین حال یونهاپ از بازداشت لی جوون سئوک ناخدای کشتی غرق شده در آبهای برون ساحلی جزیره جیندو در شمال غرب کره جنوبی به همراه دو نفر از دستیارانش به اتهام سهل انگاری در انجام وظایف و نقض قوانین دریایی خبر داد که این کشتی با 475 سرنشین غرق شد.



رویترز نیز با اشاره به تعطیلی پنجمین راکتور هسته‌ ای کره جنوبی به دلیل مشکلات فنی در میله سوختی آن گزارش داد که هنوز مشخص نیست که فعالیت این رآکتور چه زمانی ازسر گرفته می شود.



مالزی



یک مقام دولتی مالزیایی اعلام کرد که این کشور تاکنون حدود 9 میلیون دلار را برای انجام عملیات یافتن هواپیمای مفقود شده مالزیایی هزینه کرده است.



خبر دیگر اینکه نخست وزیر مالزی امروز دوشنبه از اقدامات جدید برای گسترش سرمایه گذاری و بهبود اوضاع اقتصادی کشورش خبر داد.