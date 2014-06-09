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۱۹ خرداد ۱۳۹۳، ۱۲:۴۴

خیری:

تلفات سوانح جاده اي در همدان کاهش یافت

تلفات سوانح جاده اي در همدان کاهش یافت

همدان – خبرگزاری مهر: رئيس پليس راه انتظامي استان همدان از كاهش تلفات سوانح جاده اي این استان در تعطيلات اخير خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خيري پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب گفت: در ايام تعطيلات مراسم بيست و پنجمين سالگرد ارتحال بنيانگذار انقلاب اسلامي، استان همدان در محورهاي برونشهري شاهد كاهش 500 درصدي تلفات جاده اي نسبت به مدت مشابه در سال قبل بود.

وي افزود: به رغم افزايش سفرها و تردد خودروهاي شخصي و همچنين اعزام کاروانهاي زيارتي از استانهاي غربي کشور به مرقد مطهر امام (ره) در قالب صدها دستگاه اتوبوس و ميني بوس در محورهاي مواصلاتي استان و به تبع آن موج برگشت ترافيک در ساعات پاياني تعطيلات تعداد تصادفات در اين ايام نسبت به سال قبل کاهش چشمگيري داشته است.

وی بيان داشت: در اين ايام با يک فقره تصادف فوتي و يک نفر متوفي شاهد کاهش 500 درصدي تلفات انساني بوديم.

خیری گفت: اين امر با رعايت مقررات راهنمايي و رانندگي از قبيل خودداري از سبقت، سرعت غير مجاز و رانندگي در حالت خستگي و نيز استفاده از کمربند ايمني توسط رانندگان و تلاش و کنترل بيشتر عوامل پليس ميسر شده است.

رئیس پليس راه انتظامي استان همدان ابراز امیدواری کرد: با رعايت قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي شاهد کاهش بيش از پيش در سوانح جاده اي باشيم.

 

کد مطلب 2307651

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