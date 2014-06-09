تلفات سوانح جاده اي در همدان کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خيري پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب گفت: در ايام تعطيلات مراسم بيست و پنجمين سالگرد ارتحال بنيانگذار انقلاب اسلامي، استان همدان در محورهاي برونشهري شاهد كاهش 500 درصدي تلفات جاده اي نسبت به مدت مشابه در سال قبل بود.

وي افزود: به رغم افزايش سفرها و تردد خودروهاي شخصي و همچنين اعزام کاروانهاي زيارتي از استانهاي غربي کشور به مرقد مطهر امام (ره) در قالب صدها دستگاه اتوبوس و ميني بوس در محورهاي مواصلاتي استان و به تبع آن موج برگشت ترافيک در ساعات پاياني تعطيلات تعداد تصادفات در اين ايام نسبت به سال قبل کاهش چشمگيري داشته است.

وی بيان داشت: در اين ايام با يک فقره تصادف فوتي و يک نفر متوفي شاهد کاهش 500 درصدي تلفات انساني بوديم.

خیری گفت: اين امر با رعايت مقررات راهنمايي و رانندگي از قبيل خودداري از سبقت، سرعت غير مجاز و رانندگي در حالت خستگي و نيز استفاده از کمربند ايمني توسط رانندگان و تلاش و کنترل بيشتر عوامل پليس ميسر شده است.

رئیس پليس راه انتظامي استان همدان ابراز امیدواری کرد: با رعايت قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي شاهد کاهش بيش از پيش در سوانح جاده اي باشيم.