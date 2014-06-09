مسدود شدن جاده های منتهی به فرودگاه کراچی/ اعلام حالت آماده باش در فرودگاههای پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های پاکستانی گزارش دادند که عملیات جستجو برای شناسایی عاملان حمله به فرودگاه بین المللی جنة در کراچی ادامه دارد و نیروهای امنیتی هم اکنون در تلاش برای خنثی کردن هرگونه حمله تروریستی احتمالی و حفاظت از جان مسافران هستند.



این درحالیست که سرکرده طالبان پاکستان در مطلبی در شبکه اجتماعی توئیتر اقدام مهاجمان را در حمله به این فرودگاه تحسین کرد.



ژنرال "عاصم باجوه" سخنگوی ارتش پاکستان با طرح این ادعا که سلاح و مهمات تروریست ها با آرم کشور هند به پاکستان آمده اند از کشته شدن تمام تروریست ها و پاکسازی فرودگاه کراچی تا ظهر دوشنبه خبر داد.



خبر دیگر اینکه در پی این حمله خطوط هوایی سریلانکا پروازهای خود را از پایتخت این کشور به سمت کراچی لغو کردند.



در همین رابطه "راحیل شریف" فرمانده ارتش پاکستان ضمن ادای احترام به خانواده قربانیان و محکوم کردن حمله تروریستی به فرودگاه کراچی دستور آماده باش کامل به فرودگاه‌ های بی نظیر بوتو در راولپندی و فرودگاه بین‌ الملی علامه اقبال در لاهور را داد.



در پی کشته و زخمی شدن شماری از نیروهای امنیتی در حمله تروریستی شب گذشته، فرمانده ارتش پاکستان شجاعت نیروهای کشورش را تحسین کرد.



رسانه های پاکستانی همچنین با اشاره به عملیات ارتش پاکستان، تکاوران و نیروهای امنیتی فرودگاه و پلیس محلی علیه تروریست‌ هایی که با هویت‌ های جعلی وارد ترمینال قدیمی فرودگاه کراچی شده اند، از مسدود شدن تمام جاده های منتهی به فرودگاه خبر دادند.



در پی پرتاب نارنجک و شلیک گلوله از سوی افراد مسلح ناشناس و شنیده شدن صدای تیراندازی در فرودگاه بین‌ المللی کراچی پاکستان که پرترددترین فرودگاه پاکستان است، تمام پروازهای فرودگاه لغو و وضعیت فوق العاده اعلام شد.