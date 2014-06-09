رفتارمعلم باید الگوپذیر از سیره ائمه اطهار باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مهدی تاج زاد ظهر دوشنبه در نشست شورای معاونان آموزش و پرورش شهرستان رودان با اشاره به رفتار، اخلاق و منش معلمین در اجتماع گفت: رفتار معلمین باید الگو پذیر از سیره زندگانی ائمه اطهار (ع) در تمامی شئون زندگی باشد و این اخلاق و رفتار باید در برخورد با دانش آموزان و مردم شان والای معلمی را که برگرفته از همان سیره زندگانی ائمه است را نشان دهد.

وی معلمی را فراتر از یک شغل خواند و تصریح کرد: معلمی علاوه بر شغل بودن یک وظیفه بزرگ دینی، ملی و انقلابی است و تمامی کسانی که این رسالت خطیر را برعهده دارند باید برای پرورش نسلی پویا، اخلاق مدار و پاسخگو تلاش کنند.

تاج زاد نقش امام جمعه و معلمی را فرهنگ سازی و پیشبرد اهداف فرهنگی و اسلامی در کشور خواند و افزود: نفوذ فرقه های ضاله بخصوص بهائیت و صوفی در منطقه رودان این نیاز را می طلبد که معلمین بعنوان پاسخگوی شبهات دینی و آگاه سازی دانش آموزان و خانواده ها در مدارس عمل کنند و در این مسیر یک دوره آموزشی ویژه معلمین می تواند برنامه ریزی و اجرا شود تا معلمین با پختگی عقاید و تفکرات اسلامی پاسخگوی سوالات دینی و رفع شبهات دانش آموزان و خانواده ها باشند.

امام جمعه رودان با اشاره به نامگذاری سال93 به عنوان سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی از سوی مقام معظم رهبری خاطر نشان کرد: در این سالی که به نام اقتصاد و فرهنگ از سوی معظم له نامگذاری شده باید با همکاری معلمین که هریک از آنها به خودی خود یک تریبون فرهنگی در کلاس درس مدارس هستند بساط شرک و جهل را برای همیشه از شهر شیعی و ولایی رودان پاک کنیم.

موسی خادمی مدیر آموزش و پرورش رودان نیز در این نشست، نگاه مثبت و توسعه گرا به مسائل آموزش و پرورش را نقطه عطفی در پیشبرد اهداف علمی و فرهنگی خواند و گفت: در حال حاضر شهرستان رودان با مشکل فرسودگی و تخریب مدارس قدیمی مواجه است به طوری که تا کنون 45 آموزشگاه شهری و روستایی در بخش جغین، بیکاه و مرکز شهر با این مشکل مواجه هستند که این امر نیازمند همت بیش از پیش مسئولین و خیرین برای کمک به بحث آموزش و فرهنگ کشور است.

وی در ادامه گزارش کاملی از روند برنامه های فرهنگی ،پرورشی و قرآنی و نیز کسب 44 عنوان برتر مسابقات استانی قرآن و عترت، کارگاه های آموزش خانواده، فعالیت های حوزه تربیت بدنی و سلامت، اعطای 30 میلیارد ریال وام قرض الحسنه به فرهنگیان توسط صندوق وام ضروری، فعالیتهای حوزه آموزشی، امور بانوان و واگذاری تجهیزات سرمایشی به تمامی مدارس و امکانات آموزشی و کمک آموزشی واگذار شده به مدارس توسط حوزه پشتیبانی مطالب عنوان کرد.