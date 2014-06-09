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۱۹ خرداد ۱۳۹۳، ۱۳:۴۸

حجت الاسلام تاج زاد:

رفتارمعلم باید الگوپذیر از سیره ائمه اطهار باشد

رفتارمعلم باید الگوپذیر از سیره ائمه اطهار باشد

رودان - خبرگزاری مهر: امام جمعه شهرستان رودان گفت: رفتار معلمین باید الگو پذیر از سیره زندگانی ائمه اطهار(ع) در تمامی شئون زندگی باشد و این اخلاق و رفتار باید در برخورد با دانش آموزان و مردم شان والای معلمی که برگرفته از همان سیره زندگانی ائمه است را نشان دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مهدی تاج زاد ظهر دوشنبه در نشست شورای معاونان آموزش و پرورش شهرستان رودان با اشاره به رفتار، اخلاق و منش معلمین در اجتماع گفت: رفتار معلمین باید الگو پذیر از سیره زندگانی ائمه اطهار (ع) در تمامی شئون زندگی باشد و این اخلاق و رفتار باید در برخورد با دانش آموزان و مردم شان والای معلمی را که برگرفته از همان سیره زندگانی ائمه است را نشان دهد.

وی معلمی را فراتر از یک شغل خواند و تصریح کرد: معلمی علاوه بر شغل بودن یک وظیفه بزرگ دینی، ملی و انقلابی است و تمامی کسانی که این رسالت خطیر را برعهده دارند باید برای پرورش نسلی پویا، اخلاق مدار و پاسخگو تلاش کنند.

تاج زاد نقش امام جمعه و معلمی را فرهنگ سازی و پیشبرد اهداف فرهنگی و اسلامی در کشور خواند و افزود: نفوذ فرقه های ضاله بخصوص بهائیت و صوفی در منطقه رودان این نیاز را می طلبد که معلمین بعنوان پاسخگوی شبهات دینی و آگاه سازی دانش آموزان و خانواده ها در مدارس عمل کنند و در این مسیر یک دوره آموزشی ویژه معلمین می تواند برنامه ریزی و اجرا شود تا معلمین با پختگی عقاید و تفکرات اسلامی پاسخگوی سوالات دینی و رفع شبهات دانش آموزان و خانواده ها باشند.

امام جمعه رودان با اشاره به نامگذاری سال93 به عنوان سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی از سوی مقام معظم رهبری خاطر نشان کرد: در این سالی که به نام اقتصاد و فرهنگ از سوی معظم له نامگذاری شده باید با همکاری معلمین که هریک از آنها به خودی خود یک تریبون فرهنگی در کلاس درس مدارس هستند بساط شرک و جهل را برای همیشه از شهر شیعی و ولایی رودان پاک کنیم.

موسی خادمی مدیر آموزش و پرورش رودان نیز در این نشست، نگاه مثبت و توسعه گرا به مسائل آموزش و پرورش را نقطه عطفی در پیشبرد اهداف علمی و فرهنگی خواند و گفت: در حال حاضر شهرستان رودان با مشکل فرسودگی و تخریب مدارس قدیمی مواجه است به طوری که تا کنون 45 آموزشگاه شهری و روستایی در بخش جغین، بیکاه و مرکز شهر با این مشکل مواجه هستند که این امر نیازمند همت بیش از پیش مسئولین و خیرین برای کمک به بحث آموزش و فرهنگ کشور است.

وی در ادامه گزارش کاملی از روند برنامه های فرهنگی ،پرورشی و قرآنی  و نیز کسب 44 عنوان برتر مسابقات استانی قرآن و عترت، کارگاه های آموزش خانواده، فعالیت های حوزه تربیت بدنی و سلامت، اعطای 30 میلیارد ریال وام قرض الحسنه به فرهنگیان توسط صندوق وام ضروری، فعالیتهای حوزه آموزشی، امور بانوان و واگذاری تجهیزات سرمایشی به تمامی مدارس و امکانات آموزشی و کمک آموزشی واگذار شده به مدارس توسط حوزه پشتیبانی مطالب عنوان کرد.

 

 

کد مطلب 2307695

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