دستگاههای فرهنگی کمتر به تربیت عمومی جامعه توجه کرده اند/ نگاه در حوزه فرهنگی سطحی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هادی صادقی ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران استان زنجان در پاسخ به سوال مهر در خصوص چالش های فرا روی حوزه فرهنگی افزود: متاسفانه خیلی از مردم روابط اجتماعی بخوبی در جامعه ندارند و اگر دقیق توجه کنیم متوجه می شویم که مشکل از فرهنگ جامعه است چرا که به این حوزه کمتر توجه شده است.

وی اظهار داشت: حساسیت و اهمیت کار فرهنگی به خوبی شناخته نشده است می بینیم وقتی دستگاهی با مشکل مواجه است بودجه فرهنگی آن را کاهش یا قطع می کنند و متوجه نیستند که فرهنگ چقدر در زندگی مردم نقش دارد.

معاون فرهنگی قوه قضائیه نگاه سطحی به حوزه فرهنگی را چالش دیگر در حوزه فرهنگی یاد کرد و افزود: متاسفانه فرهنگ را در حد تابلو و شعار می بینند چرا که در کار سیاسی و اقتصادی اگر دو جناح با هم اختلاف دارند به اعماق و ریشه کار فرهنگی بر می گردد و این نظامهای سیاسی نشان می دهد که ریشه فرهنگ در نظام سیاسی غلط بوده است.

حجت الاسلام صادقی تاکید کرد: اولویت ندادن به مسائل فرهنگی باعث شده که این حوزه مورد بی توجهی واقع شود و نقش کار فرهنگی مغفول بماند.

وی افزود: اخلاق حرفه ای ابزار مهم برای مدیریت است و باید مدیر در سازمان خود از اخلاق حرفه ای استفاده کندو در تقویت اخلاق سازمانی و فرهنگی خود تلاش کند.

معاون فرهنگی قوه قضائیه به ماموریت های معاونت فرهنگی اشاره کردوافزود: ارتقای فرهنگ دینی سازمانی ماموریت مهم قوه قضائیه است که در درون قوه قضائیه تلاش می کنیم اخلاق فرهنگی و اخلاق سازمانی و نظارتی و حرفه ای و نحوه برخورد با ارباب رجوع ارتقاء پیدا کند.

حجت الاسلام صادقی اظهار داشت: ماموریت دیگر قوه قضائیه ارتقای فرهنگ عمومی جامعه است که باید ارتقاء پیدا کند و تحقق این امر هم زمانی میسر است که جامعه از نظر تربیت عمومی خودکفا شود.

وی گفت: تربیت عمومی جامعه نیازمند همکاری دستگاههای فرهنگی است چرا که قوه قضائیه به تنهایی نمی تواند این کار را انجام دهد.

معاون فرهنگی قوه قضائیه با اشاره به اینکه آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، تبلیغات اسلامی و حوزه علمیه و رسانه ها دستگاههایی هستند که در ارتقای فرهنگ عمومی جامعه می توانند نقش موثری داشته باشند بنابراین باید دست به دست هم بدهیم برای ارتقای فرهنگ عمومی جامعه تلاش کنیم.

حجت الاسلام صادقی تاکید کرد: ما باید قانون مدار شویم و در راستای تقویت این امر مهم تلاش کنیم.

وی گفت: سازمان آموزش و پرورش به عنوان یک دستگاه فرهنگی در تربیت فرزندان نقش بسیار موثری دارد.

معاون فرهنگی قوه قضائیه گفت: تربیت فرزندان از خانواده آغاز می شود و بعد به دانشگاه و آموزش پرورش می رسد بنابراین رسالت آموزش و پرورش در این میان بسیار سنگین است و باید همکاری بیشتری را در این خصوص در دستور کاری خود قرار دهد و تربیت درست فرزندان نیازمند سرمایه گذاری است.

حجت الاسلام صادقی یاد آورشد: آموزش و پرورش باید برنامه ها و اقدامات فرهنگی خود را متناسب با نیازهاری ایرانی و اسلامی تدوین کند چرا که این امر در ارتقای فرهنگ دینی و ارتقای فرهنگی عمومی جامعه بسیار موثر است.

وی گفت: در راستای تحقق شعار سال برنامه های جهشی فرهنگی در دستور کار داریم و ریاست قوه قضائیه کمیته فرهنگی را با حضور تعدادی از معاونین فرهنگی را تشکیل شده و این یک کار جهادی است که آغاز شده است.

معاون فرهنگی قوه قضائیه گفت: آسیب شناسی فرهنگی و رفتاری مجموعه مسائل فرهنگی دستگاه قضایی است که مورد تاکید است.