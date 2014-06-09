جابر شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اگر مسئولان درصدد ریشه کن شدن مشکل بیکاری هستند باید به تقویت مهارت افراد جامعه توجه ویژه داشته باشند که سرانجام این سرمایه گذاری، درصد قابل توجهی از کارآموزان را به سمت بازارکار هدایت خواهد کرد.

وی ادامه داد: اشخاصی که در مراکز فنی و حرفه ای با گذراندن دوران آموزشی کارت مهارت دریافت می کنند در اصل بخش اصلی مباحث شغلی خود را گذرانده اند و به آسانی می توانند جذب مراکز اشتغال شده و یا به سهولت برای خود در رشته مهارت خود به شکل اختصاصی فعالیت کنند.

این مسئول، حمایت از کارآموزان را بخشی از عملکردهای مرکز فنی و حرفه ای عنوان و اعلام کرد: اولویت بکارگیری در مراکز تولیدی، صنعتی، خدماتی، اداری و ... از آن افرادی است که در رشته های مورد نیاز مهارت داشته باشند و این مرکز نیز با توجه به شناخت و اطمینانی که از دارندگان مدرک فنی و حرفه ای دارند این نیروها را به مراکز یاد شده معرفی می کند.

شهبازی ادامه داد: با توجه به آمار و اطلاعاتی که در این زمینه وجود دارد بیش از 70 درصد از کارآموزان مراکز فنی حرفه ای بعد از دریافت کارت و گواهینامه خود جذب بازار کار شده اند و درصد باقی مانده نیز برای خود اشتغال ایجاد کرده اند.

وی یاد آور شد: در حال حاضر 250 آموزشگاه در شهرستانهای شهریار ، قدس و ملارد وجود دارد که به بیش از 450 حرفه خدمات آموزشی ارائه می دهند، در سال گذشته دو هزار و 544 هزار نفر تعیین وضعیت شده و 80 درصد این افراد کارت مهارت دریافت کردند.

شهروندان از فواید آموزشهای فنی و حرفه ای بی اطلاع هستند

رئیس مرکز فنی حرفه ای شهریار با اشاره به بی اطلاعی شهروندان نسبت به موضوع اشتغال گفت: درصد قابل توجهی از مردم به دلیل عدم اطلاع رسانی شفاف در این زمینه از مزایای اخذ گواهینامه بی اطلاع هستند و تاکنون اقدامی برای حضور در دوره ها نکرده اند.

وی ادامه داد : آموزش های فنی حرفه ای در سه رشته کشاورزی، صنعتی و خدماتی تعریف شده که هر یک زیرمجموعه های خود را دارد و به دو بخش دولتی که رایگان بوده و هیچ هزینه ای از کارآموز دریافت نمی شود و بخش دیگر به خصوصی تقسیم می شود.

شهبازی، ارتقاء سطح مهارت افراد شاغل در مراکز مختلف را نیز بخش دیگری از فعالیت این مرکز برشمرد و اظهار داشت: این مرکز در زمینه ارتقاء مهارت شاغلان آمادگی دارد با امضای تفاهم نامه فی مابین این مرکز با ادارات، کارخانه ها و مراکز تولیدی و صنعتی اقدام به این امر کند.

وی اعلام کرد: امید است با نگاه ویژه مسئولان به این بخش و تشویق و ترغیب افراد جامعه به سمت آموزش و یادگیری مهارت بتوانیم در آینده ای نزدیک به معضل بیکاری در کشومان خاتمه بخشیم.