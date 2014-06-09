بهداشت و درمان شهرستان بهار 25 میلیارد تومان اعتبار می خواهد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مرادی پناه ظهر دوشنبه در شورای اداری شهرستان بهار با بیان اینکه دولت در فاز دوم هدفمندی یارانه ها 30 درصد درآمدهای حاصله از حاملهای انرژی را در بخش تولید سرمایه گذرای خواهد کرد، اظهار داشت: با توجه به اینکه در مرحله اول هدفمندی یارانه ها به جای توجه به بخش های تولید، حمل و نقل، بهداشت و درمان و غیره تنها به بخش نقدینگی توجه شد دولت یازدهم در فاز دوم نگاه ویژه ای به بخشهای مغفول مانده در فاز اول، خواهد داشت.

وی گفت: حوزه بهداشت و درمان در سطح کشور از برنامه های اولویت دار و اصلی فاز دوم است که در روزهای جاری شاهد تحول آن هستیم.

مرادی پناه ادامه داد: برنامه های تدوین شده حوزه بهداشت و درمان در قالب طرح تحول سبب بهبود روزافزون این حوزه در تمامی نقاط کشور خواهد شد همانگونه که آثار مثبت این طرح را در روزهای جاری مشاهده می کنیم.

وی با اشاره به اینکه بهبود بخش تولید نیز از برنامه های دیگر دولت در فاز دوم هدفمندی یارانه ها است، گفت: ساز و کار نحوه اجرای بخش تولید را دولت در حال حاضر در دست بررسی دارد که در ماههای آتی در این بخش که یکی از دغدغه های اساسی مسئولین نظام است تحول را احساس خواهیم کرد.

مرادی پناه اذعان داشت: امروز اگر شاهد رکود و تورم در بخش تولیدی و اقتصادی هستیم یکی از دلایلش به عدم توجه به این بخشها در فاز اول هدفمندی یارانه ها برمی گردد بنابراین اگر بتوانیم در فاز دوم وضعیت اقتصادی کشور را بهبود ببخشیم در واقع تورم و رکود هم منحل خواهد شد که البته رفع این وضعیت نیاز به تولید ثروت به معنای عام آن دارد.

دولت رفع مشکلات اشتغال و بیکاری در رأس برنامه های خود قرار داده است

وی با بیان اینکه دولت یازدهم رفع مشکلات اشتغال و بیکاری در رأس برنامه های خود قرار داده است، اظهار داشت: تولید ثروت برای رهایی کشور از تورم و رکود اقتصادی نیاز مستلزم حمایت از تولید و تولید کننده است آنچه که اگر در سالهای پیش به آن توجه می شد الان وضعیت کشور این نبود.

مرادی پناه افزود: دولت تدبیر و امید در تبلیغات بدو ورود خود مهار تورم را یکی از برنامه های اساسی خود معرفی کرده بود که طبق نظر صاحبنظران و اهل تفکر با آغاز به کار این دولت شاهد مهار تورم بوده ایم و رکود نیز تا حدودی کنترل شده که البته با طی زمان بیشتری از اجرای فاز دوم هدفمندی وضعیت بهتر خواهد شد.

وی اذعان داشت: در فاز دوم هدفمندی با اعمال توجه بیشتر به بخشهای تولیدی و قشر ضعیف و آسیب پذیر اجتماع که در سالهای گذشته در حوزه هایی همچون بهداشت و درمان با مشکل مواجه بودند، وضعیت بهتری خواهند یافت.

مرادی پناه با بیان اینکه حوزه بهداشت و درمان کشور در ادوار گذشته ضعیف عمل کرده است، گفت: متأسفانه امروز در حوزه بهداشت و درمان کل کشور و به تبع استان همدان و شهرستان بهار در بخشهای مختلف پزشک عمومی و متخصص، فضاهای بهداشتی درمانی و غیره در تمامی نقاط شهر و روستایی کمبودهای فراوانی ملموس است که مردم به ویژه قشرکم درآمد را با مشکل مواجه کرده است.

شهرستان بهار برای بهبود وضعیت بهداشت و درمان 25 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

وی با اشاره به اینکه شهرستان بهار در بخش عمرانی حوزه بهداشت و درمان و فوریت های پزشکی برای بهبود بخشیدن به این حوزه ها نیاز به اعتباری معادل 25 میلیارد تومان دارد، اعلام داشت: این شهرستان برای بهبود بخشیدن به وضعیت حوزه بهداشت و درمان در بخش مراکز بهداشتی به 16 میلیارد تومان، در بخش فوریت های پزشکی به 700 میلیون تومان، در حوزه تجهیزات پزشکی به دو میلیارد و 100 میلیون تومان و برای تکمیل بیمارستان 64 تخت خوابی در دست احداث نیز به 9 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

مرادی پناه با بیان اینکه شهرستان بهار در حوزه بهداشت و درمان به 152 نیروی دیگر نیاز دارد، گفت: در حوزه بهداشت و درمان شهرستان در حال حاضر 104 نیرو در بیمارستان آیت الله بهاری، 272 نیرو در مراکز بهداشتی و 18 نیرو در فوریت های پزشکی مشغول به خدمات رسانی هستند، با توجه به نیاز 152 نفری نیرو در این حوزه در مقابل 396 نیروی فعال، بغرنج بودن وضعیت نیروهای حوزه بهداشت و درمان شهرستان مشخص است.

وی با اشاره به اینکه در بسته سلامت طرح تحول سلامت، شهرستان بهار در استان همدان در ردیفd قرار دارد، گفت: باید با توجه به ظرفیت های موجود در شهرستان حوزه بهداشت و درمان این منطقه از ردیفd به ردیف b ارتقاء پیدا کند تا از امکانات بیشتری بهره مند شود.

مرادی پناه همچنین اذعان داشت: شهرستان بهار این ظرفیت را دارد که به پایلوت درمانی استان همدان در بسته سلامت تبدیل شود.

وی در خصوص ارتقاء شاخص های بهداشتی و درمانی در شهرستان بهار نیز گفت: شهرستان بهار در حوزه بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، بهداشت روام و بهداشت خانواده نیاز به ارتقاء شاخص های مختص این حوزه دارد که البته این مهم مستلزم قیاس وضعیت شهرستان از لحاظ این شاخص ها با مرکز استان و سایر شهرستانها است تا در صورت پائین بودن رتبه شهرستان تلاش در راستای ارتقاء این شاخص ها صورت بگیرد.

مرادی پناه با بیان این مطلب که درمانگاه شهر بهار فرسوده شده و قابل خدمات رسانی بهینه به مراجعین نیست، اظهار داشت: برای مهیا نمودن یک ماکان مناسب برای درمانگاه شهر بهار می توان از فضاهای مازاد ارگانهای دولتی استفاده کرد تا برای احداث فضاهای جدیدتر با امکانات به روز اعتبار جذب شود که البته جذب مشارکت خیرین شهرستان در این راستا ضروری است.