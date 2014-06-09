حضور هیئت ایرانی در اجلاس جهانی کار/ وزیر کار عازم ژنو شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی برای شرکت در یکصد و سومین اجلاس بین المللی کار عازم ژنو مقر سازمان بین المللی کار شد. یکصد و سومین کنفرانس بین المللی کار امسال از 7 خردادماه سال جاری آغاز شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در راس هیئتی متشکل از نمایندگان گروه کارگر و کارفرما در این اجلاس جهانی شرکت می کند. یکصد و سومین نشست سازمان بین المللی کار امسال در حالی برگزار می شود که ساختن آینده با کار شایسته شعار اصلی و محوری این سازمان انتخاب شده است.

نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت از 185 کشور عضو سازمان بین المللی کار امسال در طیف گسترده ای از مسائل، از جمله مهاجرت کار و استراتژی اشتغال، مقابله با کار اجباری و راه های تقویت مقاوله نامه 29 بین المللی کار (ILO) و سایر موضوعات را مورد بحث و گفتگو قرار می دهند.