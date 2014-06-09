فضای کشور برای خدمت مدیران محیاست/ اصل مهم در استانداری قم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی بنایی قبل از ظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیران حوزه معاونت سیاسی امنیتی استانداری قم که در تالار امام رضا(ع) استانداری قم برگزار شد‏، اظهار داشت: آمد و شدها و تغییراتی که در ادارت ایجاد می‌شود یک امر طبیعی است و مهم خدمتی است که ما به مردم ارائه می‌دهیم و افتخار می‌کنیم از این که مدیران با کمال صحت عمل کرده‌اند و از آنها تشکر می‌کنیم و نام نیکشان در یادها باقی می‌ماند.

وی بیان داشت: مهم این است که ما براساس شرع و قانون به وظیفه خود عمل و به مردم خدمت کنیم و فضای حاکم در کشور آماده است که مدیران با انگیزه و کمترین مشکل خدمت کنند.

معاون استاندار قم عنوان کرد: کنترل و پیشگیری از جرائم، ارتقای امنیت، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، افزایش جمعیت و ترویج ازدواج از جمله طرح هایی است که در معاونت سیاسی امنیتی استانداری قم مطرح شده و امید است با تأمین اعتبار این طرح‌ها حرکت رو به رشد داشته باشد و در دولت یازدهم خدمات به حداکثر ممکن برسد.

وی عنوان کرد: تولید 40 برنامه رادیویی و تلویزیونی و آموزش مهارت هایی به دانش آموزان و دانشجویان، طرح هایی برای پیشگیری از اعتیاد است که در دبیرخانه مبارزه با مواد مخدر مطرح شده و قابلیت بارگذاری دارند.

مدیران با عمل به برنامه‌ها کارآمدی نظام را به مردم نشان می‌دهند

معاون سیاسی امنیتی استاندار قم افزود: عمل به این طرح ها و برنامه ها سرمایه اجتماعی را افزایش می‌دهد و مردم به کارآمدی نظام اعتقاد یافته و امنیت کشور حفظ می‌شود.

وی یادآور شد: علل مشکلات حاشیه نشینان، جلوگیری از افزایش طلاق، ارتقای حقوق شهروندی، صدور کارت شناسایی به اتباع و مهاجران خارجی، آموزش های فنی حرفه ای برای کاهش بی سوادان و تکریم ارباع رجوع از جمله فعالیت‌هایی است که در دست انجام است.

حجت الاسلام بنایی ضمن تقدیر از خدمات مدیران پیشین استانداری قم تصریح کرد: برای همه مدیران سابق و جدید استانداری قم طلب توفیق داریم و امید است در این دوره مسئولان با اخلاص خود به بهترین وجه عمل کنند.

وی ابراز کرد: در این دوره از فعالیت سعی کرده ایم براساس برنامه ریزی عمل کنیم و از همه مدیران طرح هایی در این زمینه درخواست شده تا طبق آن پیش رفت و بتوانیم در هر ماه و سال شاخص گرفت و میزان پیشرفت را اندازه گیری کرد.

معاون استاندار قم افزود: با تشکیل اتاق فکر در معاونت سیاسی استانداری از تجربه و سابقه مدیران استفاده می‌شود و امید است در استان قم نسبت به مسائل کلی روند مثبتی ایجاد شود.

