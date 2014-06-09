دوران حماسه هشت سال دفاع مقدس به عنوان يك ارزش شناخته مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ دوم ابوالقاسم ناظر ظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن اعیاد شعبانیه و میلاد با سعادت حضرت علی اکبر(ع) افزود: همه ما امروز باید ادامه دهنده راه شهدای والامقام از صدر اسلام تا شهدای گرانقدر هشت سال دفاع مقدس باشیم.

وی خدمت برای شهدا و الگوبرداری از آنان را یکی از مناسب ترین و بهترین راه ها در جهت قرب الهی دانست و عنوان کرد: امروز برای همه دنیا روشن است که دوران حماسه هشت ساله در ایران اسلامی به عنوان یک ارزش شناخته می شود.

سردار ناظر در ادامه با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری در خصوص دفاع مقدس عنوان کرد: باید تلاش کنیم بیش از پیش موضوعات مهم دوران دفاع مقدس را به آیندگان انتقال دهیم و نسل جوان را با ایثارگری ها، مقاومت ها و از خودگذشتگی های رزمندگان آشنا کنیم.

معاون مهندسی و امور یادمان های بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس کشور ادامه داد: ما امروز مسئول نشر ارزش های دفاع مقدس هستیم و نیت همه ما باید خدمت به شهدا باشد.

وی همچنین محمد جواد زمردیان را یکی از موفق ترین مدیران حفظ آثار در سطح کشور خواند و گفت: طی فعالیت چهار ساله محمد جواد زمردیان در استان همدان کارهای خوبی در حوزه حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس صورت پذیرفته است.

وی بیان داشت: دوران مدیریت زمردیان در بنیاد حفظ آثار همدان بدون شک دورانی طلایی و ویژه بود و امروز سرهنگ پاسدار خلیل الهی تبار که خود یکی از فعالان امر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به شمار می رود به سمت سرپرستی این اداره کل در همدان منصوب می شود.

در این آیین الهی تبار پیش از این جانشین مدیر کل و مدیر باغ موزه دفاع مقدس همدان بود.