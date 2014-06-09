مقابله با تخریب های زیست محیطی نیازمند عزم ملی/ جایگاه روحانیت در اطلاع رسانی ارزشمند است

به گزارش خبرنگار مهر، صدرالدین علیپور در همایش اسلام و محیط زیست که ظهر دوشنبه در سالن کنفرانس نمایشگاههای بین المللی استان قزوین برگزار شد، گفت: موضوع محیط زیست تعارف بردار نیست و از حرف و تشریفات گذشته و باید همه در کنار هم قرار گیریم تا کارها را سامان داده و جلو ببریم.

وی افزود: در کلان شهرها مانند تهران آمار نگران کننده ای از مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا، غذا و آب و بیماریهای ناشناخته و سرطانی شنیده می شود که اگر دیر بجنبیم آسیب های جبران ناپذیری ما را تهدید خواهد کرد.

مدیرکل محیط زیست استان قزوین یادآورشد: امروزه آلودگی های زیست محیطی دیگر مرز و کشور نمی شناسد و پدیده ریزگرد و خشک شدن تالابها و دریاچه ها قادر است چند کشور و استان را درگیر کرده و دچار بحران کند.

این مسئول گفت: پدیده ریزگردها به گونه ای است که 13 استان کشور را درگیر کرده و نیمی از سال هوای این مناطق ناسالم است و خشک شدن دریاچه ارومیه در شرایطی است که طوفان های نمک ناشی از این پدیده استانهای همجوار را تهدید می کند و چالش های محیط زیست در کشور به قدری جدی است که باید از همه ظرفیتهای خود بخوبی استفاده کنیم.

جایگاه روحانیت در اطلاع رسانی ارزشمند است

وی اضافه کرد: روحانیت با پشتوانه مردمی و جایگاه ارزشمندی که در میان طبقات مختلف جامعه دارد می تواند در فرهنگ سازی و اطلاع رسانی نقش مهمی ایفا کند و با استفاده از رهنمودهای دینی و توصیه های اسلامی در تشویق مردم به همکاری تاثیرگذار باشد.

علیپور بیان کرد: مساجد و منابر از تریبونهای بسیار مناسبی است که با کمک ائمه جمعه و جماعات می تواند در شرایط بحران زیست محیطی به کمک مسئولان بیاید و مشارکت مردم را برای توجه به آلودگی های این حوزه و صیانت از منابع خدادادی تقویت کند.

وی تصریح کرد:استفاده بهینه از نعمت های خدادادی و طبیعت زیبا و صیانت از این امانت برای انتقال به نسل های آینده وظیفه ای همگانی است و اگر از اسراف و تبذیر دوری کنیم می توانیم شکرگزار نعمتها باشیم و از آن برای زندگی مطلوب استفاده کنیم.

مدیرکل محیط زیست استان قزوین اظهارداشت: تنوع اکوسیستمی و زیستی در استان قزوین و کونه های جانوری و گیاهی و استقرار صنایع و دشت قزوین ظرفیت های ارزشمندی است که با داشتن سند آمایش می توانیم در توسعه صنعت به صورت علمی عمل کرده و از استقرار صنایع پر مصرف و آلاینده بشدت جلوگیری کنیم.

وی یادآورشد: انسان محور رشد و توسعه است اما حاضر نیستیم برای تولید خودروی پاک و برقی هزینه کنیم ولی برای درمان سرطان و آلودگی های آن مجبور می شویم چند برابر هزینه کنیم و مرگ و میرهای سالانه را جدی نمی گیریم تا زمانی که بحرانها ما را مجبور به پذیرش موضوعی کند لذا باید بتوانیم با صیانت از محیط زیست با کاهش میزان آلایندگی به سالم سازی محیط هم کمک کنیم.

علیپور بیان کرد: در حوزه محیط زیست نیازمند انقلاب و تحولی همه جانبه هستیم تا از بحران عبور کنیم در غیر این صورت باید منتظر پیامدهای خسارت بار آن باشیم.

این مسئول از همکاری روحانیون و علما در اجرای برنامه های زیست محیطی تشکر کرد و خواستار تداوم آن شد.