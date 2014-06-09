به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا هوائي در نشستي خبري با بيان اين مطلب، اظهار داشت: آزمون ورود به حرفه مهندسان ،كاردان‌ها و معماران تجربي ، بزرگترين آزمون حرفه‌اي كشور و حتي منطقه محسوب مي‌شود كه در مجموع دو نوبت برگزاري آن طي هر سال 300 هزار نفر شركت كننده دارد.



وي با اشاره به اينكه آزمون در 7 رشته مهندسي، 5 رشته كارداني و يك رشته معماري تجربي برگزار خواهد شد، افزود: پيش بيني مي شود در آزموني كه روزهاي 22 و 23 خردادبرگزار خواهد شد ، حدود 150 هزار داوطلب حضور داشته باشند.



مدير كل مقررات ملي ساختمان وزارت راه و شهرسازي با اعلام اينكه آزمون ورود به حرفه امسال در 37 حوزه اصلي سراسر كشور برگزار مي‌شود، ادامه داد: براساس تمهيدات انديشيده شده براي رفاه حال داوطلباني كه مركز شهر با شهرستان آنها فاصله زيادي دارد ، امسال در برخي شهرستانها مانند ايرانشهر، چالوس، بابلسر، شاهرود و جيرفت نيز حوزه امتحاني داير شده است.



وي با بيان اينكه هر كدام از 37 حوزه اصلي كه آزمون در آنها برگزار مي‌شود ، داراي چندين زيرحوزه هستند ، تصريح كرد: حوزه تهران با 22 هزار و 324 داوطلب، بزرگترين و حوزه ايرانشهر با 135 داوطلب، كوچك‌ترين حوزه آزمون امسال هستند.



هوائي در ادامه به ضريب امنيت برگزاري آزمون ورود به حرفه مهندسان ، كاردان‌ها و معماران تجربي اشاره كرد و گفت: از آنجايي كه سوالات داوطلبان با يكديگر متفاوت است، امكان تقلب در اين آزمون كه بصورت كتاب باز هم برگزار مي‌شود، صفر است.



وي اظهار داشت: بخشي از سوالات اين آزمون در سال گذشته و بخش ديگري نيز فروردين امسال توسط كميته هاي متخصص ، بصورت محرمانه طراحي و به قرنطينه سازمان سنجش آموزش كشور منتقل شده است كه طي امروز و فردا با هواپيما و خودرو به حوزه‌هاي برگزاري آزمون‌ ارسال خواهد شد .



مدير كل مقررات ملي ساختمان وزارت راه و شهرسازي با اشاره به اينكه آزمون توسط سازمان سنجش آموزش كشور برگزار خواهد شد افزود: 31 بازرس ويژه نيز از سوي راه و شهرسازي به استانها اعزام مي‌شوند تا از روند برگزاري آزمون گزارش تهيه كنند.



وي با بيان اينكه ثبت نام آزمون ورود به حرفه مهندسان، كاردانها و معماران تجربي از 10 اسفند سال گذشته آغاز و تا 31 فروردين امسال به صورت الكترونيكي ادامه داشت ، تصريح كرد: نتايج اين آزمون نيز در شهريور ماه از طريق نشاني اينترنتي www.inbr.ir اعلام مي شود و داوطلباني كه حد نصاب 50 درصد را كسب كنند با رعايت ساير شرايط مي توانند پروانه اشتغال به كار پايه سه را كسب كرده و در سراسر كشور فعاليت كنند.



هوايي با اعلام اينكه ميانگين افرادي كه در آزمون دوره گذشته موفق شدند حد نصاب لازم را كسب كنند به 30 درصد مي رسد ، تصريح كرد: اين ميزان در بخش محاسبات عمران به 5 تا 10 درصد مي رسيد.



وي در ادامه به كيفيت ساخت و ساز پس از انقلاب اسلامي اشاره كرد و اظهار داشت: خوشبختانه در اين مدت ساخت و ساز از رشد كيفي خوبي برخوردار بوده است تا جايي كه ميزان رعايت مقررات ملي ساختمان در كشور به 90 درصد مي رسد. هرچند اين ميزان نيز براي راضي كننده نيست و بايد افزايش يابد.



مدير كل دفتر مقررات ملي ساختمان وزارت راه و شهرسازي با بيان اينكه سازمان نظام مهندسي ساختمان در حال حاضر با 300 هزار نفر عضو بزرگترين مجتمع مهندسي كشور است، گفت: فعاليت اين سازمان به افزايش كيفيت ساخت و ساز در كشور كمك مي كند .



وي افزود: باوجودي كه متأسفانه هنوز در حوزه توليد مصالح ساختماني استانداردهاي اصلي رعايت نمي شوند كه اين موضوع به توان اقتصادي مردم و نبود تنوع مصالح استاندارددر برخي مناطق باز مي گردد، در مجموع در بخش كنترل ها و اعمال نظارت عاليه بر ساخت و ساز وضعيت مناسبي داريم.



هوائي به اقدامات انجام شده براي گسترش نظارت عاليه و تقويت نيروي انساني براي توسعه مهندسي در كشور اشاره كرد و ادامه داد: علاوه بر 440 نفري كه براي كنترل قانون نظام مهندسي از محل اعتبارات نظارت عاليه در شهرهاي مختلف كشور به كار گرفته شده‌اند ، تلاش مي كنيم سازمان هاي نظام مهندسي نيز با آموزش تحقيق و گسترش به سمت توسعه مهندسي و رعايت هر چه بيشتر اصول حقوق شهروندي گام بردارند.



وي با اشاره به مذاكرات خود با رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان ، تصريح كرد: چنين سازمان‌هايي بيش از مسائل صنفي بايد در حوزه ترويج مقررات ملي ساختمان نيز تلاش بيشتري بكنند كه خوشبختانه اين موضوع با استقبال سازمان نظام مهندسي ساختمان نيز روبرو شد.



مدير كل مقررات ملي ساختمان راه و شهرسازي با تاكيد بر اينكه اين وزارتخانه تمام توان خود براي توسعه مهندسي در كشور بكار گرفته است، گفت: نظام مهندسي ساختمان نبايد فقط در مركز استانها خلاصه شود و شهرستانها و روستاهاي محروم از خدمات آن بي ‌بهره بمانند.