خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و هنر: روزگاری بود که مسعود کیمیایی و داریوش مهرجویی با اکران فیلم‌هایشان صف‌های طولانی را مقابل سینماها ایجاد می‌کردند اما امروز شرایط به گونه ای دیگر رقم خورده است و این کارگردانان نمی توانند در جذب مخاطب به موفقیت گذشته عمل کنند و دو فیلم «متروپل» و «اشباح» که این روزها به کارگردانی آنها در حال اکران است، نتوانسته‌اند فروش قابل توجه‌ای داشته باشند.

هر بار که مسعود کیمیایی فیلمی را جلوی دوربین می‌برد درباره آثارش بحث‌های زیادی پیش می آید و موافقان و مخالفان آثارش هرکدام دلیلی برای دیدگاه‌های خود می‌آورند، اما مجموع فروش سه فیلم اخیر کیمیایی در سال های اخیر، نشان می‌دهد که آنهایی که برای رفتن به سینما بلیت می‌خرند چندان با منتقدان و اهالی رسانه‌ای که از طرفداران کیمیایی هستند، هم عقیده نبوده‌اند.

در این گزارش مروری اجمالی بر آمار فروش سه فیلم آخر مسعود کیمیایی و داریوش مهرجویی داریم.

فیلم «محاکمه در خیابان» در سال 88 روی پرده رفت و فروش این فیلم در آن سال معادل 580 میلیون تومان بود که این آمار فروش نسبت به فیلم های پرفروش کیمیایی کمتر است.

در سال 1389 و در بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر این کارگردان با فیلم «جرم» حضور داشت و توانست سیمرغ بلورین بهترین فیلم را دریافت کند. «جرم» در زمان اکرانش 513 میلیون تومان فروخت و در نهایت وارد شبکه نمایش خانگی شد. عده ای معتقد بودند که فیلم «جرم» نسبت به فیلم قبلی مسعود کیمیایی فیلم بهتری است اما فروش آن از فیلم «محاکمه در خیابان» هم کمتر بود.

این روزها «متروپل» تازه‌ترین فیلم مسعود کیمیایی در حال اکران است و این فیلم پس از سه هفته اکران 420 میلیون تومان فروش داشته است. این فیلم بعد از سی و دومین جشنواره فیلم فجر در سال 1392 با تغییراتی نسبت به نسخه جشنواره به اکران رسید و این کارگردان از بازخوردهایی که در آن زمان از مخاطبان جشنواره گرفت، سکانس های تازه ای به فیلم اضافه کرد.

در مجموع میزان فروش سه فیلم آخر این فیلمساز شاخص سینمای ایران چنگی به دل نمی زند.

البته نباید این نکته را هم از نظر دور داشت که معادلات اکران و فروش فیلم در سینماهای ایران به فاکتورهای مختلفی وابسته است و موفقیت و شکست فیلم ها در گیشه دلیل خوبی برای قضاوت درباره اثر و صاحب آن نیست.

مهرجویی؛ تفاوت از الماس 33 تا اشباح

داریوش مهرجویی سال 93 دیگر آن فیلمساز همیشگی نیست و فیلم اخیرش «اشباح» همچون «هامون»، «سارا» و «پری» مردم را راضی نکرده است.

او سال گذشته «اشباح» را بر اساس نمایشنامه ای از هنریک ایبسن جلوی دوربین برد و به سی و دومین جشنواره فیلم فجر فرستاد که در نهایت این اثر در سال 1393 به اکران رسید.

این کارگردان سینما در سال‌های گذشته فیلم های «نارنجی پوش» و «چه خوبه برگشتی» را ساخت. «نارنجی پوش» اولین فیلمی بود که مهرجویی را از جنس سینمای قبلی‌اش دور کرد و در ادامه راه «چه خوبه برگشتی» مُهر تاییدی بر این مسیر جدید زد، اما این فیلمساز قدیمی سینمای ایران چنین مساله ای را قبول ندارد و معتقد است نگاهش در عصر حاضر همین است و از فیلم هایش دفاع می کند.

«نارنجی پوش» در سال 1391 با فروش نه چندان خوبی نسبت به فیلم های قبلی مهرجویی از اکران خداحافظی کرد و نسخه ویدیویی «نارنجی‌پوش» همراه با عکس‌های این فیلم در ۵۰۰هزار نسخه و به قیمت ۳۰۰۰تومان از ۲۵ مهر ۱۳۹۱ در شبکه خانگی توزیع شد. فیلم «نارنجی پوش» داریوش مهرجویی در سال 91 در نهایت به فروشی معادل 813 میلیون و 496 هزار تومان در اکران دست پیدا کرد.

بعد از این فیلم مهرجویی به سراغ فیلم «چه خوبه برگشتی» رفت. این فیلم ایتدا در سی و یکمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و در اکران عمومی به فروشی معادل یک میلیارد و 350 میلیون تومان در تهران و شهرستان دست پیدا کرد. این فیلم در خردادماه سال 92 اکران شد.

فروش دو فیلم آخر مهرجویی نسبتا خوب بوده است و فیلم «چه خوبه برگشتی» او توانست به باشگاه میلیاردی ها بپیوندد ولی این روزها «اشباح» تازه ترین اثر وی در اکران چندان موفق نیست.

«اشباح» بعد از گذشت دو هفته از اکرانش نتوانسته از مرز 300 میلیون تومان عبور کند.

تازه‌ترین فیلم داریوش مهرجویی گرچه فروش خوبی نداشته است ولی هنگامه حمیدزاده و ملیکا شریفی نیا بازیگران این فیلم در سی و دومین جشنواره فیلم فجر توانستند دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش مکمل زن را دریافت کنند.

به هرحال باید منتظر زمان بود و دید که فیلمسازانی چون کیمیایی و مهرجویی دوباره فیلم‌هایی می‌سازند که جزو پرفروش های سال سینما قرار گیرند.