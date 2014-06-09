نظرآباد می تواند به قطب کشتی البرز تبدیل شود/ قهرمانان ورزشی نباید دغدغه مالی داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار نظرآباد پیش از ظهر دوشنبه با رئیس هیئت کشتی و برخی از قهرمانان و پیشکسوتان این رشته ورزشی دیدار کرد.

شهریار آقایی با بیان این مطلب اظهار داشت: کشتی به عنوان ورزش ملی و باستانی ایران طرفداران زیادی دارد و علاقه جوانان ایرانی به این رشته باعث شده است که در جان صاحب عناوین و مدالهای مختلف شوند.

وی در ادامه تاکید کرد: کشتی به عنوان یک ورزش در سطح جهان شناخته شده است اما کشتی گیران ایرانی با بهره مندی از روحیه پهلوانی و خصلت‌های جوانمردی با دیگر ورزشکاران جهان تفاوت اساسی دارند.

کشتی گیران نظرآبادی در سطح ملی و جهانی افتخار کسب کرده اند

این مسئول تصریح کرد: افتخارات ورزشی در هر سطحی برای همه کشورها دارای اهمیت فراوانی است اما این نکته نباید از ذهن دور شود که عمر قهرمانی ها کوتاه است و انچه می ماند جوانمردی است و این خصیصه جهان پهلوان تختی را به اسطوره کشتی ایران تبدیل کرده است.

آقایی یادآور شد: ورزشکاران و کشتی‌گیران جوان و با اخلاق نظرآبادی همیشه اصول پهلوانی و جوانمردی را رعایت کرده و باعث افتخار برای شهرستان شده اند.

فرماندار نظرآباد با اشاره به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های ورزش کشتی در نظرآباد بیان کرد: کشتی‌گیران نظرآبادی در سطح ملی و جهانی افتخار کسب کرده اند و با این تفاسیر می توان امیدوار بود نظرآباد به قطب کشتی استان البرز و حتی کشور تبدیل شود.

رئیس شورای ورزش شهرستان نظرآباد در ادامه اعلام کرد: فرمانداری و همه دستگاه‌های اجرایی برای دستیابی به این امر مهم از هر گونه حماتی دریغ نکرده و برای توسعه ورزش شهرستان از هیچ کوششی فر گذار نخواهند بود.

وی افزود: جوانان باید به سمت ورزش جذب شوند در این صورت است که از بسیاری از از انحرافات اجتماعی دور می شوند و جذب جوانان به ورزش و دوری از ناهنجاری های اجتماعی مورد تایید و حمایت دولت تدبیر و امید و مدیریت ارشد استان البرز و شهرستان نظرآباد است.

میزبانی مسابقات مهم کشتی در نظرآباد می تواند به توسعه این ورزش کمک کند

آقایی اضافه کرد: برای تحقق این امر مهم با برنامه‌ریزی مدون به توسعه امکانات و زیرساخت‌های ورزشی می پردازیم و به همین منظور و برای افزایش امکانات ورزشی در نظرآباد برنامه های در دست اجرا است.

آقایی تصریح کرد: میزبانی مسابقات مهم کشتی در نظرآباد می تواند یکی از برنامه‌های باشد که به توسعه این ورزش کمک کند که باید اداره ورزش و جوانان با همکاری هیئت‌های ورزشی این مهم را به سرانجام برسانند، حمایت از قهرمانان ورزشی از دیگر اولویت‌های است به همین منظور قهرمانان ورزشی نباید دغدغه‌ مالی داشته باشد و یکی از برنامه‌های ما نیز حمایت از قهرمانان ورزشی است.

وی اظهار داشت: موفقیت‌های جهانی یوسف قادریان کشتی‌گیر جوان نظرآبادی که به تازگی موفق به کسب مدال نقره مسابقات آسیایی شده است یکی از افتخارات شهرستان نظرآباد است چرا که ورزشکاران الگوی نسل جوان هستند و به طور قطع نظرآباد ظرفیت پرورش قهرمانان دیگر را هم دارد.

گفتنی است، رییس و اعضای هیئت کشتی نظرآباد نیز در این جلسه ضمن تشریح برنامه‌ها و فعالیت‌های این هیئت، درخواست‌هایی را در حوزه توسعه امکانات ورزش کشتی و حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان داشتند که شهریار آقایی فرماندار این شهرستان ضمن موافقت با درخواست‌ها، دستورات لازم برای تحقق این موارد را صادر کرد.