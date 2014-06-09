میزان نقض آرا در دادگاه های تجدیدنظر کردستان کمتر از 10 درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر گروسی ظهر امروز دوشنبه در جلسه شورای قضایی کردستان که با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در سالن جلسات اداره کل دادگستری استان تشکیل شد، گفت: کردستان به لحاظ داشتن 260 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارای شرایط و ویژگی های خاصی است.

وی عنوان کرد: جرائمی چون قاچاق کالا و ترددهای مرزی متاثر از مسئله مرزی بودن استان است و البته تمامی دستگاه های مرتبط در این عرصه به خوبی از عهده انجام وظایف محوله به آنها تاکنون برآمده اند.

وی اظهارداشت: تلاش های گسترده ای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برای توسعه و آبادانی کردستان صورت گرفته و در سال 88 هم با سفر مقام معظم رهبری به این استان شاهد توسعه ای دو چندان بوده ایم.

رئیس کل دادگستری کردستان افزود: مردم این استان برای حفاظت و پاسداری از انقلاب اسلامی شهدا وجانبازان زیادی را تقدیم کرده اند و همواره در صحنه ها و عرصه های مختلف نیز حضوری پرشور و دشمن شکن داشته اند.

گروسی بیان کرد: دستگاه قضایی استان نیز در کنار سایر دستگاه های خدمت رسان برای اجرای عدالت،تامین آرامش روانی مردم و صیانت از حقوق بیت المال اقدامات ارزشمندی را انجام داده و می دهد.

وی دستگاه قضای استان در حوزه آموزش جزو استان های برتر کشور است،عنوان کرد: برگزاری دوره های آموزشی در خصوص شیوه های نوین دادرسی، مقررات کیفری،قانون خانواده و غیره در طول سال برگزار می شود ودر این دوره ها کارکنان دستگاه قضایی آموزش های لازم را کسب می کنند.

وی عنوان کرد: میزان نقض آرا در دادگاه های تجدید نظر کردستان کمتر از 10 درصد و حدود 6 تا 7 درصد است و این نشان از ارائه آموزش و ارتقای سطح علمی کارکنان دارد.

رئیس کل دادگستری کردستان افزود: در حوزه پیشگیری از وقوع جرم جزو استان های پیشتاز کشور هستیم و این مهم نیز بیانگر اجرای صحیح سیاست های پیشگیرانه است.

گروسی اداره کل ثبت اسناد واملاک استان را جزو ادارات پرکار و فعال خواند و بیان کرد: در دو سال اخیر در زمینه صدور اسناد اراضی ملی شاهد رشد چشمگیری بودیم و مدیران و کارکنان این اداره کل برای صیانت از اموال مردم تمام تلاش خود را به کار بسته اند.

وی به آغاز هفته قوه قضائیه اشاره کرد و افزود: در این هفته برنامه های مختلفی جهت اطلاع رسانی عملکرد پنج ساله دستگاه قضائیه استان تدارک دیده شده است.