جواد رنگرز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم ملی زیر 16 سال برای حضور در تورنمنت آذربایجان در حالی عازم این کشور شد و با كسب نتايج خيره كننده به مقام قهرماني دست پيدا كرد که در ترکیب موردنظر کادر فنی تیم ملی برای حضور در این مسابقات امیرحسین رنگرز جدی ملی‌پوش استان قم نیز حضور داشت.

وی با بیان اینکه رنگرز بازیکنی است که با درخشش در لیگ برتر فوتبال نوجوانان کشور در ترکیب صبای قم به تیم ملی دعوت شده است، افزود: پیش از اینکه تیم ملی نوجوانان به تورنمنت بین المللی آذربایجان اعزام شود، تمرینات و برنامه‌های آماده‌سازی خود را زیرنظر مصطفی قنبرپور در کمپ تیم‌های ملی برگزار کرده است.

مسئول کمیته مسابقات هیئت فوتبال استان قم افزود: با مشخص شدن برنامه مسابقات تورنمنت بین‌المللی آذربایجان بعد از قرعه‌کشی تیم‌ها و مشخص شدن گروه‌بندی بازی‌ها، تیم ملی فوتبال نوجوانان کشورمان در اولین دیدار خود برابر تیم ملی فوتبال نوجوانان کشور قرقیزستان به میدان رفت و توانست با نتیجه پرگل سه بر صفر حریف خود را شکست بدهد و گام نخست را محکم بردارد.

وی با بیان اینکه تیم ملی کشورمان سپس برابر تیم ملی میزبان یعنی آذربایجان به میدان رفت، افزود: ملی پوشان فوتبال کشورمان دومین بازی خود را برابر تیم ملی زیر 16 سال آذربایجان با حساب چهار بر صفر به برتری رسیدند در حالی که آذربایجانی ها به غیر از تیم زیر 16، تیم زیر 17 سال خود را نیز به این رقابت ها آورده بودند.

رنگرز یاد آور شد: بدین ترتیب تیم ملی فوتبال کشورمان در این گروه سه تیمی با کسب دو پیروزی و شش امتیاز به عنوان صدرنشین جواز صعود به مرحله نیمه نهایی را به دست آورد و در نیمه نهایی یک بار دیگر برابر تیم ملی فوتبال زیر 17 سال آذربایجان صف آرایی کرد و با کسب برتری یک بر صفر از این بازی به فینال راه یافت.

وی خاطرنشان کرد: در دیگر بازی مرحله نیمه نهایی نیز تیم ملی فوتبال نوجوانان ترکیه برابر تیم ملی فوتبال نوجوانان تاجیکستان صاحب برتری شد تا دیدار نهایی رقابت های تورنمنت بین المللی آذربایجان برابر تیم ملی ترکیه قرار بگیرد و با شكست اين تيم عنوان قهرماني را به نام خود ثبت كند.

رنگرز در پایان اظهار داشت: در این رقابت‌ها تیم ملی زیر 17 سال از کشورهای آذربایجان، ژاپن، بلاروس افغانستان، قرقیزستان، گرجستان، تاجیکستان، ترکیه، ازبکستان و قزاقستان حضور داشتند و بازی‌های خود را در مراحل مختلف تا تعیین تیم قهرمان در این کشور برگزار کردند.

