افزایش مشارکت مردم در حفاظت محیط زیست/جمعیت حیات وحش کردستان افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ناصح قادری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران استان کردستان اظهار داشت: خوشبختانه استان کردستان حرکتی خودجوش را در راستای حفاظت از محیط زیست آغاز کرده که تا کنون تبعات زیادی را در راستای حراست از محیط زیست داشته است.

وی با اشاره به راه اندازی نهضت رها سازی پرندگان و حیات وحش در اسارت در استان کردستان افزود: انهدام شش قبضه اسلحه، رها سازی بیش از 400 کبک، رها سازی بیش از هزار سنجاب و انهدام هزاران قفسه شکار از جمله دستاوردهای مردم سالاری محیط زیست در استان کردستان بوده است.

مدیر کل محیط زیست استان کردستان با اشاره به این مطلب که اگر در این مدت هزاران نفر روز گشت محیط زیست فعالیت داشت نمی توانست به این دستاورد مردمی و خودجوش برسد، بیان کرد: فهم بالا و تعامل مناسب مردم کردستان با محیط زیست توانسته به الگویی برای دیگر استان های کشور تبدیل شود.

قادری یادآور شد: یکی دیگر از اقدامات مردمی این است که خود مردم متخلفان محیط زیست را در حوزه شکار شناسایی و به مراجع قضایی تحویل می دهند که این امر توانسته شهروندان را در قبال محیط زیست مسئولیت پذیرتر کند.

وی ادامه داد: در راستای همین مردم سالاری محیط زیست عده ای از وکلا و کارشناسان دادگستری وکالت و کارشناسی پرونده های محیط زیست را به صورت رایگان به عهده گرفته اند و همین امر در بحث قضا توانسته کمک های شایانی را به محیط زیست انجام دهد.

مدیر کل محیط زیست استان کردستان گفت: خوشبختانه امروز هم برنامه های دولت تدبیر و امید بر محیط زیست محوری تنظیم شده است و این امر نوید بخش حراست و حفاظت بیش از پیش از محیط زیست است و انتظار می رود با برقراری تعاملات هر چه بهتر بین المللی مباحث تخریب و صدمات زیست محیطی در کشور به شکل چشم گیری کاهش پیدا کند.

احداث بیش از 2 هزار متر ساختمان مرزبانی در عرصه های طبیعی

قادری در بخش دیگری از سخنان خود به خدمات محیط زیست استان کردستان اشاره کرد و اظهار داشت: در زمانی که بحران اقتصادی در برنامه های محیط زیست اختلال ایجاد کرده بود و علیرغم کمبود اعتبارات در سایر بخش ها توانستیم دو هزار و 700 متر ساختمان مرزبانی و دیدبانی را در عرصه های محیط زیست احداث کنیم.

وی افزود: با توجه به احداث این ساختمان ها در سال گذشته ساختمان های مرزبانی محیط زیست استان با رشد 2.2 درصد افزایش رو به رو بوده است.

مدیر کل محیط زیست استان کردستان بیان کرد: احداث و راه ‌اندازی ایستگاه پایش هوا در دو شهرستان کردستان که بیشترین زمینه آلودگی ناشی از گردو غبار را دارند یکی دیگر از اقدامات محیط زیست بوده است.

افزایش جمعیت حیات وحش کردستان

قادری همچنین از افزایش جمعیت حیات وحش کردستان خبر داد و یادآور شد: خوشبختانه این آهنگ جمعیت در سایت بیجار، قروه و سقز به گوش می رسد و این مهم نشان دهنده موقعیت بکر استان کردستان در حوزه حیات وحش است.

وی ادامه داد: در حال حاضر سایت حیات وحش بیجار با مشکلات زیربنایی از جمله نبود برق، آب، نوسازی امکانات و جاده دسترسی مواجه است که باید برای رفع این مشکل اقدامات اساسی صورت بگیرد.

مدیر کل محیط زیست استان کردستان گفت: به دلیل متناسب نبودن موقعیت جغرافیایی و آب و هوایی استان امکان نگهداری چه به شکل خصوصی و چه به شکل دولتی از گونه گوزن وجود ندارد و در حال حاضر به دنبال جابه جایی این گونه در استان کردستان هستیم.

قادری در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: شعار امسال روز جهانی محیط زیست را "به نشانه مقابله با گرمایش زمین صدایتان را بالا ببرید نه سطح دریاها را" است و در همین راستا نیز برنامه های در سراسر استان کردستان برگزار می شود.

وی در پایان افزود: کارگاه مدیریت زیست بومی تالاب زریوار٬ همایش تجلیل از فعالان محیط زیست٬ همایش طبیعت گردی و پیاده ‌وری در منطقه حفاظت شده بیجار٬ برگزاری کارگروه مخاطرات محیط زیستی شهرستان قروه و نشست هم ‌اندیشی قضات دادگستری شهرستان سقز از جمله برنامه‌ های گرامیداشت هفته محیط زیست در کردستان است.