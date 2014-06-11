سمیه باقر بیگی ایده پرداز موتور صوتی رسا در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: شرکت دانش بنیان رسا در حوزه پردازش متن، گفتار و تصویر با استفاده از تکنیک های هوش مصنوعی در زمینه تکنولوژی شبیه سازی صدا فعالیت می کند.

وی افزود: شبیه سازی صدا با دقت 85 درصد، بیشتر برای نابینایان و کم بینایان با نرم افزاری قابل نصب بر روی تلفن همراه ایده پردازی شده تا این افراد بتوانند متن های موجود در تلفن همراهشان را درک کنند.

باقربیگی با توضیح اینکه استفاده از نرم افزار تبدیل متن به گفتار فارسی کاربردهای متفاوتی دارد،گفت: این نرم افزار علاوه بر قابلیت نصب بروی تلفن همراه با سیستم عامل سیمبین، قابلیت نصب بر روی رایانه را نیز دارد که فرد استفاده کننده می تواند به عنوان موتور رسمی رسا از موبایل بانک، اینترنت بانک، تلفن بانک و همچنین از سیستم های خود پرداز به صورت صوتی نیز بهره ببرد.

وی اظهار داشت: تاکنون این نرم افزارها با صدای رباتیک بوده است اما برای اولین بار نرم افزار تبدیل متن به گفتار بر روی سیستم بانک مسکن راه اندازی شد که تاکنون بر روی هیچکدام از سیستم های خود پرداز بانکی شبیه سازی صدای انسانی دیده نشده است .

این محقق با اشاره به مزایای نرم افزار گفت: با نصب نرم افزار پردازش متن ،گفتار و تصویر امکان گوش دادن به کتاب، اخبار و پیامک برای هر فردی فراهم می شود. ضمن این افراد در هنگام رانندگی هم می توانند بدون نیاز به تماس با تلفن همراه خود از این نرم افزار بهره بگیرند.

وی افزود: ضمن اینکه این نرم افزار به افزایش استقلال عمل نابینایان و کم بینایان کمک شایانی می کند و در عین حال افراد دارای اختلال گفتاری و یا کم شنوایی هم می توانند از مزایای این نرم افزار بهره ببرند.

مدیر این شرکت با اشاره به حوزه فعالیت این شرکت دانش بنیان اظهار داشت: این شرکت از سال 89 تاکنون توانسته در زمینه تولید و توسعه نرم افزار تبدیل متن، گفتار و تصویر به زبان فارسی با صدای طبیعی، به عنوان شرکت کار آفرین برتر شناخته شود.