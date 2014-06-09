ترویج اخلاق اسلامی بین جوانان باید اولویت کاری مسئولان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‌الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی ظهر یکشنبه در همایش جوان، اخلاق و کرامت انسانی اظهار داشت: جوانان جامعه اسلامی باید با آموزه های اسلامی، اخلاق اسلامی و رفتار الامی آشنایی کامل داشته باشند و الگویی برای دیگر جوامع باشند.

وی افزود: ادب و اخلاق دو مولفه اساسی در تربیت جوانان مسلمان به شمار می ‌رود و باید جوانان با داشتن این دو مؤلفه آبروی خود را حفظ کنند.

نماینده ولی فقیه در کردستان بیان کرد: حضرت علی اکبر (ع) الگویی مناسب برای نسل جوان امروز است و باید جوانان با در پیش گرفتن صفات بارز ایشان در راه رشد معنوی گام بردارند .

حجت الاسلام شاهرودی یادآور شد: الگو گیری از امامان و پیامبران می تواند روشنگر راه جوانان امت اسلامی باشد و تنها راهی است که می تواتند با تکیه بر آن فتنه های دشمنان را خنثی کند.

وی ادامه داد: دوران جوانی بهترین فرصت و دوران زندگی انسان برای خدایی شدن است و انسان‌ هایی که در دوران جوانی بتوانند بهترین فرصت را از زندگی جوانی خود ببرند و تلاشگر باشند خداوند در دوران پیری به آنها پاداش و عمر با عزت عطا می کند.

نماینده ولی فقیه در کردستان گفت: انسان ‌ها همواره باید قدر دو نعمت الهی که شامل جوانی و سلامتی است را بدانند و از این دو نعمت به خوبی بهره ببرند.

حجت ‌الاسلام شاهرودی اظهار داشت: انسان ‌ها تا زمانیکه سلامتی و جوانی خود را از دست ندهند قدر آن را نمی ‌دانند و زمانی می ‌رسد که تاسف از دست دادن این دو فرصت و نعمت الهی را می خورد بنابراین باید تا جایی که می ‌توان از این دو فرصت بهره کافی را برد.

وی افزود: جوانی دورانی است که فرد می تواند برای آخرت و دوران پیری خود اندوخته ا ی داشته باشد و انتخاب راه و مسیر درست در این دوره می تواند آینده فرد و خانواده ای او را در نزد خلق و خدا تضمین کند.

حجت الاسلام شاهرودی بیان کرد: اهل بیت پیامبر(ص) در دین مبین اسلام از جایگاه والایی برخوردارند و پیامبر عظیم‌ الشأن اسلام (ص) خود بهترین الگو و اسوه برای جوانان به شمار می ‌روند و اخلاق و رفتار ایشان سرآمد و اسوه است.

در پایان این مراسم که به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان و به مناسبت میلاد حضرت علی ‌اکبر (ع) برگزار شد، از 40 جوان نمونه کردستانی در حوزه‌ های فرهنگی، قرآنی، هیئت های مذهبی، مدیحه ‌سرایی، معتکف، رسانه، دانشجو و طلبه با اهدای لوح تقدیر و جوایزی تجلیل شد.