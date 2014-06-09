دختران هندباليست قم به اردوي تيم ملي دعوت شدند

سيدعليرضا طباطبايي در گفتگو با خبرنگار مهر، تصريح كرد: آغاز دور جديد تمرينات و برنامههاي آماده سازي تيم ملي هندبال بانوان كشورمان براي اعزام به رقابتهاي قهرماني زنان آسيا از روز سه شنبه هفته جاری با حضور مليپوشان صورت خواهد گرفت.
وي ادامه داد: در واقع با دعوت کادر فنی، تعداد 26 بازیکن به منظور حضور در پنجمین اردوی آماده سازي تیم ملی هندبال بانوان كشورمان به تمرینات اين تيم فراخوانده شدهاند در حالي كه مطابق انتظار سه بانوي هندباليست قم نيز در بين دعوت شدهها حضور دارند.
طباطبايي با اشاره به اهداف برپايي اين اردو ياد آور شد: با تصميم كادر فني تيم ملي و با حمايت فدراسيون هندبال كشورمان قرار است این اردو در راستاي تقويت آمادگی تیم ملی هندبال بانوان كشور به منظور حضور در بازیهای قهرمانی آسیا برپا شود.
رئيس هيئت هندبال استان قم از مشخص شدن زمان و مكان برگزاري پيكارهاي هندبال قهرماني زنان آسيا نيز خبر داد و بيان داشت: اردوي تيم ملي هندبال در حالي تشكيل ميشود كه چيزي حدود 8 ماه تا زمان بازيهاي قهرماني آسيا زمان باقي مانده است.
وي ياد آور شد: اين در حالي است كه در اسفند ماه سال جاري رقابتهاي هندبال قهرماني زنان آسيا به ميزباني كشور اندونزی برگزار خواهد شد و در آن تيمهاي مطرح قاره كهن حضور مييابند و تيم ملي كشورمان به عنوان يكي از مدعيان كسب عنوان به ميدان خواهد رفت.
طباطبايي در ادامه با اشاره به مدت زمان تشكيل اردوي تيم ملي هندبال بانوان كشورمان، اضافه كرد: اين اردو از روز سه شنبه هفته جاري يعني بيستم خرداد ماه تشكيل ميشود و پایان آن روز یکشنبه بيست و پنجم اين ماه خواهد بود در حالي كه 26 بازيكن در اردو حضور دارند.
وي خاطرنشان كرد: بر اين اساس الناز قاسمي، مرضيه افشاريراشدي و فاطمه خليليبهفر از قم، رقيه زادسر و معصومه زارع از آذربايجان شرقي، آرزو سجوديان، هانيه كريم و فاطمه افشينزاده از كهگيلويه و بويراحمد، مينا صالحيدرچه، آناهيتا درويشي، مينا موسوي، الهام سلطاني و افسانه بهجت از اصفهان، انيس چهاردانگي از كرمان، شيوا جهانبخش، هانيه شيخي، بنفشه محمدنصيري و فاطمه چوگاني از فارس، شكيبا اصغري از البرز، افسانه خانيدريامان، صبا بخشيپور، آيسان دشتي، نيوشا مرادبخش، عطيه شهبازي، مهسا قاروني و زهرا محمدپور از تهران نفراتي هستند كه به تيم ملي دعوت شدهاند.
گفتني است: مريم كريميان از تهران به عنوان سرمربي، نشمين شافعيان از كردستان به عنوان مربي، طاهره مبري از تهران به عنوان سرپرست و بدنساز، اكرم حبيبلوشندي و مرضيه دهقان از تهران به عنوان پزشك و مسئول تداركات نيز ديگر نفراتي هستند در تيم ملي حضور دارند.
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