نعمتی سخنگوی هیات رییسه مجلس شد / تمدید تحقیق تفحص از بنیاد شهید و صنعت فولاد

بهروز نعمتی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به جلسه امروز هیات رییسه مجلس گفت: تقسیم کار هیات رییسه یکی از دستور کارهای مجلس بود که بنده به عنوان سخنگو و دهقان به عنوان دبیر جلسات انتخاب شد.

وی به دستور کار دیگر جلسه امروز هیات رییسه اشاره کرد و گفت: همچنین در جلسه امروز تقاضای استمهال درارتباط با تحقیق و تفحص از عملکرد بنیاد شهید و صنعت فولاد به مدت 3 ماه تمدید شد.

نماینده اسدآباد به گزارش رییس مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: لاریجانی گزارشی از مجموعه تحولات عراق و سوریه و مصر را ارائه کرد.

نعمتی یادآور شد: با توجه به قانع شدن نمایندگان از توضیحات وزیر کار و رفاه و اجتماعی مقررشد تا ربیعی گزارشی درباره وضعیت اشتغال در صحن علنی مجلس به نمایندگان ارائه کند .