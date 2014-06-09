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۱۹ خرداد ۱۳۹۳، ۱۵:۳۳

با تصویب هیات رییسه ؛

نعمتی سخنگوی هیات رییسه مجلس شد / تمدید تحقیق تفحص از بنیاد شهید و صنعت فولاد

نعمتی سخنگوی هیات رییسه مجلس شد / تمدید تحقیق تفحص از بنیاد شهید و صنعت فولاد

در جلسه امروز هیات رییسه مجلس بهروز نعمتی به عنوان سخنگوی هیات رییسه انتخاب و همچنین تحقیق و تفحص از عملکرد بنیاد شهید و صنعت فولاد 3ماه تمدید شد.

بهروز نعمتی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به جلسه امروز هیات رییسه مجلس گفت:  تقسیم کار هیات رییسه یکی از دستور کارهای مجلس بود که بنده به عنوان سخنگو و دهقان به عنوان دبیر جلسات انتخاب شد.

وی به دستور کار دیگر جلسه امروز هیات رییسه اشاره کرد و گفت: همچنین در جلسه امروز تقاضای استمهال درارتباط با تحقیق و تفحص از عملکرد بنیاد شهید و صنعت فولاد به مدت 3 ماه تمدید شد.

نماینده اسدآباد به گزارش رییس مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: لاریجانی گزارشی از مجموعه تحولات عراق و سوریه و مصر را ارائه کرد.

نعمتی یادآور شد: با توجه به قانع شدن نمایندگان از توضیحات وزیر کار و رفاه و اجتماعی مقررشد تا ربیعی گزارشی درباره وضعیت اشتغال در صحن علنی مجلس به نمایندگان  ارائه کند .

کد مطلب 2307877

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