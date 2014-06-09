واژگونی تریلی حامل بار کاغذ در بزرگراه آزادگان/ آتش در ساختمان مسکونی

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان آتش نشانی اعلام کرد که در روز 19 خرداد ماه در پی مشاهده دود غلیظ از یک برج مسکونی و تماس شهروندان با سامانه 125 ستادفرماندهی آتش نشانی تهران ساعت 5:55 بامداد آتش نشانان ایستگاه های 29، 73، 89، 97، 11 و گروه امداد و نجات 13 را به همراه دو نردبان، دو خودروی حامل دستگاه تنفسی و تشک نجات به محل حادثه در خیابان شریعتی، روبروی پارک کوروش اعزام کرد.

محمود شادکی مدیر منطقه دو عملیات در این باره اظهار داشت: با رسیدن آتش نشانان به محل حادثه یک ساختمان 25 طبقه مسکونی به همراه 7 طبقه منفی و در مراحل پایانی ساخت دیده می شد که از قسمت طبقه منفی 3 دچار آتش سوزی شده و دود زیادی از آن به بیرون زبانه می کشید.

وی ادامه داد: پس از بررسی بیشتر معلوم شد در این طبقه یک مخزن 6هزار لیتری گازوئیل دچار آتش سوزی شده که دود ناشی از آن طبقات را فرا گرفته و تعداد زیادی کارگر را که در این ساختمان مشغول استراحت بودند گرفتار دود کرده بود.

وی افزود: در این حادثه آتش نشانان به سرعت به چند گروه تقسیم شدند و پس از اجرای ایمن سازی های لازم با بکارگیری چندین رشته لوله آبدهی، تجهیزات خاموش کننده و بستن دستگاه های تنفسی به کانون آتش سوزی نزدیک شده و آن را مهار و خاموش کردند.

شادکی تصریح کرد: گروهی دیگر از آتش نشانان نیز به جستجو در طبقات رفته و بیش از 60 کارگر را که در دود ناشی از این آتش سوزی گرفتار شده بودند را خارج و به مکانی امن منتقل کردند.

وی گفت: در این آتش سوزی دو کارگر دچار مصدومیت شدند که به مراکز درمانی انتقال یافتند و دو آتش نشان نیز دچار سوختگی سطحی شدند که در محل حادثه مداوا شدند.

آتش نشانان دود ناشی از آتش سوزی نیز با بکارگیری فن هواده و دستگاه تخلیه دود از محل حادثه خارج شد و آتش نشانان پس از اطمینان از رفع هر گونه خطر به ماموریت خود پایان دادند.

واژگونی تریلی حامل بار کاغذ در بزرگراه آزادگان

آتش نشانان در پی تماس رانندگان عبوری با سامانه 125 مبنی بر واژگونی یك دستگاه تریلی و محبوس شدن راننده آن ستادفرماندهی آتش نشانی تهران، ساعت 09:03 دقیقه صبح امروز آتش نشانان ایستگاه 87 و نجات 38 را به محل حادثه در شرق به غرب بزرگراه آزادگان، دوربرگردان بزرگراه ساوه، اعزام کرد.

قدیر کارگری(معاون منطقه 4 عملیات آتش نشانی) که در محل حادثه حضور داشت در این باره گفت: در این حادثه یك دستگاه تریلی اسکانیا حامل بار کاغذ، به علت نامعلوم دچار واژگونی شده و راننده 55 ساله آن نیز درون اتاقک خودرو محبوس شده بود.

وی افزود: آتش نشانان هم زمان با ایمن سازی محل حادثه و قطع سیستم برق خودرو، راننده محبوس را که اظهار درد و ناراحتی شدید می کرد با رعایت اصول ایمنی از اتاق خودرو خارج کرده و تحویل امدادگران اورژانس دادند.

آتش سوزی انباری ساختمان مسکونی

ساعت 5:49 دقیقه صبح امروز در اتفاقی دیگر با دریافت خبر وقوع این حادثه بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه 102، 27 را به محل حادثه در خیابان پیامبر غربی، جهاد اکبر اعزام كرد.

به گفته مهدی داوری مدیر منطقه یک عملیات که در محل حضور داشت: از داخل یک پارکینگ ساختمان دود فراوانی خارج می شد که آتش نشانان بی درنگ پس از ایمن سازی محل حادثه، قطع برق و گاز ساختمان و بکارگیری تجهیزات انفرادی، با استفاده از یک رشته لوله آبدهی شعله های آتش را که یکی از انباری های داخل پارکینگ را در بر گرفته بود مهار و خاموش کردند.

وی افزود: گروه دیگری از آتش نشانان نیز با تشکیل گروه جستجو اقدام به بررسی طبقات کرده و چهار نفر از ساکنین را که به دلیل دود گرفتگی ساختمان درون واحد های خود محبوس شده بودند را به سلامت از ساختمان خارج کرده و برای مداوا تحویل عوامل اورژانس دادند.

داوری خاطرنشان کرد: آتش نشانان پس از مهار کامل آتش با بکارگیری دستگاه فن فشار قوی دود حاصل از آتش سوزی را از محل تخلیه کردند.

آتش سوزی منزل مسکونی در ساختمان 4 طبقه

ساعت 09:47 صبح شهروندان از طریق تماس با سامانه 125 وقوع آتش‌سوزی در ساختمان مسکونی را اطلاع رسانی کردند که در پی آن ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران، نیروهای عملیاتی ایستگاه 85 و گروه امداد و نجات 1 را به محل حادثه اعزام کرد.

حسن علیمردانی مدیر عملیات منطقه 5 سازمان آتش نشانی تهران دراین باره گفت: با رسیدن آتش نشانان به محل حادثه یک ساختمان 4 طبقه تک واحدی دیده می شد که از طبقه اول آن دود زیادی به بیرون زبانه می کشید.

وی افزود: آتش نشانان بلافاصله به دو گروه تقسیم شدند که گروه اول با استفاده از تجهیزات انفرادی کامل اقدام به جستجو در طبقات نموده و گروه دوم با استفاده از لوله های آبدهی اقدام به مهار و فرو نشاندن آتش سوزی کردند.

علیمردانی بیان کرد: پس از جستجوی کامل طبقات، خوشبختانه هیچ فرد محبوس شده ای یافت نشد.