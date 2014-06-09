جشنواره آش های سنتی در قزوین برگزار می شود

سعید وزیری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: اولین جشنواره آش های سنتی قزوین به همت سازمان فرهنگی ورزشی و دانشگاه علوم پزشکی قزوین با شعار "یک عمر سلامت با خود مراقبتی" برگزار می شود.

وی افزود: این جشنواره با هدف ترویج و توسعه ی فرهنگ استفاده از غذاهای سالم و بهداشتی در قزوین برگزار شده و شرایط برای شرکت بانوان به عنوان قشر تأثیر گذار در سلامت خانواده و جامعه فراهم آمده است.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین بیان کرد: بوستان بانوان همزمان با جهار شنبه 21 خرداد ماه در ساعت 17 میزبان شهروندان و علاقه مندان برای شرکت در این جشنواره خواهد بود.

وزیری نژاد یادآورشد: علاقه مندان برای شرکت در این جشنواره و کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 33678190 تماس بگیرند.