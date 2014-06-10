به گزارش خبرنگار مهر، محسن چراغی ضمن اعلام مطلب فوق تاکید کرد: علی رغم اینکه میزان مصرف انرژی در ایران در بخش ساختمان حدود 40درصد ازکل مصرف انرژی را به خود تخصیص داده است اما شبه رایگان بودن حامل‌های انرژی باعث شده که متاسفانه الزامی برای به کارگیری روشهای بهینه سازی مصرف انرژی درساختمانها وجود نداشته باشد.

وی گفت: اما بدون شک اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها، زمینه ای است تا این اجبار برای تحقق بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان‌ها ایجاد شود.

مدیر اولین پروژه ساختمان خورشیدی در شمال غرب تهران با اشاره به فصل پنجم قانون اصلاح الگوی مصرف که مربوط به مصرف‌كنندگان انرژي در بخش ساختمان و شهرسازي است، اظهارداشت: علی رغم اینکه در ماده 18 این قانون درراستای اجراي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، وزارتخانه وقت مسكن و شهرسازي، وزارتخانه های نفت و نیرو و معاونت برنامه‌ریزی نظارت راهبردی رئیس جمهوری موظف به تهیه آئين‌نامـه‌هاي صرفه‌جويي مصرف انرژي در ساختمان‌ها با جهت‌گيري به سوي ساختمان سبز شدند و همچنین درماده 19 این قانون صـدور گواهي پايان كار توسط شهـرداري‌ها و يا ساير مراجع مربوط، منوط به رعايت ضوابط، مقررات و آيين‌نامه‌هاي موضوع ماده(18) شده‌اند اما عملا این قوانین اجرایی نشده اند به طوری که کماکان شاهد تولید ساختمانهایی هستیم که انرژی در آنها به هدر می رود.

چراغی درعین حال خاطرنشان کرد: سال گذشته نخستین ساختمان خورشیدی درشمال غرب تهران افتتاح شد که باتوجه به اینکه در تولید این ساختمان مواردی نظیر عایق کاری جداره های بیرونیِ ساختمان، استفاده از بویلرچگالشی، نصب آبگرمن خورشیدی، استفاده ازسیستم سنجش میزان مصرف انرژی برای هرواحد آپارتمانی و نیزسیستم کنترل هوشمند خانگی اجرایی شده بود موفق به دریافت گواهینامه کارآیی انرژی ساختمان شدیم که به موجب آن رتبه چهارونیم ستاره انرژی از پنج ستاره را دریافت کردیم.

وی ادامه داد: اما متاسفانه علی رغم رسانه‌ای شدن این موضوع، به هیچ وجه مقامات تصمیم گیر واکنشی به این موضوع نشان نداند، این درحالی است که این ساختمان به عنوان یک پایلوت می تواند مورد بررسی کارشناسی قراربگیرد.

چراغی تاکید کرد: این درحالی است که انتظار می‌رود مقامات تصمیم‌گیر با انجام مطالعات کارشناسی درباره راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمانها نظیر استفاده از انرژی خورشیدی در ساخت وسازها، شرایطی را فراهم کنند که برای استفاده از این نوع روش درساختمان سازی‌ها زمینه مساعدی فراهم شود.

این کارشناس مسکن درباره راهکارهای اصلاح الگوی مصرف انرژی در ساختمانها، گفت: اجرایی کردن روشهایی از جمله سیستم مدیریت هوشمند ساختمان به خصوص در تاسیسات مرکزی ساختمان، ایزوله کردن تجهیزات موتورخانه، بکارگیری پنجره‌‍های دوجداره، استفاده از تجهیزات برودتی مناسب، بکارگیری روشی برای تعیین برچسب انرژی در ساختمانها با استانداردهای تعریف شده، نگهداری تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و سیستمهای انرژی خورشیدی، استفاده از سخت گیری های مغناطیسی ازجمله شاخص ترین راهکارهای اصلاح الگوی مصرف انرژی درساختمانها هستند که تحقق آنها ازطریق مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان میسر می‌شود.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه اجرایی کردن راهکارهای مذکور تا چه میزان در مصرف انرژی ساختمانها موثر است، تاکید کرد: عملیاتی کردن این روشها بدون شک می تواند حداقل تا 50 درصد در مصرف گازوئیل تا 25 درصد در مصرف برق ساختمان‌ها صرفه جویی به عمل آورد.

مدیر گروه ساختمانی ایما ادامه داد: براساس اعلام شرکت ملی گاز ایران، در اواخر سال گذشته مصرف گاز به میزان 570 میلیون مترمکعب در یک روز درکل کشور بوده که این رقم در بخش خانگی 491 میلیون مترمکعب بوده که سهم شهرتهران از این رقم 116 میلیون مترمکعب بوده است.

عضو کانون فارغ التحصیلان دانشگاه تهران افزود: آمار مذکور مربوط به روز 13بهمن ماه سال 92 بوده که با احتساب ارزش هر مترمکعب گاز 700 ریال، مبلغ 81 میلیارد و 200 میلیون ریال در این روز هزینه گاز مصرفی شده است.

وی گفت: با استفاده ازروشهای بهینه سازی مصرف انرژی درساختمانها که سبب کاهش 50 درصدی مصرف انرژی در ساختمانها می شود، رقم مذکور به مبلغ 40 میلیارد و 600 میلیون تومان کاهش پیدا می‌کند که این رقم می‌تواند به چرخه بهینه سازی مصرف انرژی درکشور بازگردد.

این عضوسازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران همچنین درپایان با اشاره به دغدغه های وزیرراه وشهرسازی مربوط به رعایت حقوق شهروند مداری، تاکید کرد: از جمله شروط تحقق شهروند مداری درحوزه مسکن تولید واحدهای با کیفیت است که رعایت مباحث انرژی درساختمان ها ازجمله پیش شرطهای تولید ساختمانهای با کیفیت است.

وی تاکید کرد: شهروندان حق دارند وقتی ملکی ر ا می خرند تمامی تجهیزات آن استاندارد باشد و قانون الگوی مصرف درآن رعایت شده باشد، بنابراین باتوجه به تاکید وزیرراه درباره تحقق شهروند مداری انتظار می رود که شرایطی ایجاد شود که بهنیه سازی مصرف انرژی در ساختمانها ایجاد شود.