15 فضای آموزشی نهاوند مقاوم سازی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا تکلو بعدازظهر دوشنبه در جلسه توجیهی پروژه مهر 93 مدارس نهاوند در کانون شهید باهنر اظهار داشت: شهرستان نهاوند دارای 382 مدرسه و فضای آموزشی است که 30 درصد این فضاها نیاز به نوسازی و مقاوم سازی دارند.

تکلو گفت: پروژه مهر بايد دغدغه همه پرسنل آموزش و پرورش نهاوند قرار گيرد و بعنوان اصلی ترین وظیفه اموزش و پرورش نهاوند در تابستان سال 93 محسوب شود.

وی افزود: هدف از اجرای پروژه مهر ایجاد تحولی نوین در نگرش است بطوری که دانش آموزان برای ورود به مدرسه لحظه شماری کنند و از لحظه ورود تا پایان سال تحصیلی با آرامش خاطر وارد کلاس های درس شوند.

وی گفت: به همین دلیل مدیران مدارس باید توجه کافی داشته باشند که به منظور شاداب سازی مدارس اقدامات موثری صورت دهند تا نقش و خاطره این روز بیاد ماندنی در اذهان دانش آموزان به عنوان یک خاطره خوش باقی بماند.

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان نهاوند عنوان کرد: باید از تمام ظرفیت های موجود برای اجرای پروژه مهر امسال استفاده مطلوب و اثر گذار شود که این ستاد به منظور برنامه ریزی و هماهنگی تمام فعالیت ها و تمهید مقدمات بازگشایی مدارس بر اساس ۵محور سازماندهی ،تعمیر و تجهیز ،توجیه و تبلیغ ،تایید صلاحیت و نظارت و ارزیابی تشکیل و عمل می کند.

علیرضا تکلو بیان داشت: ساماندهی نیروی انسانی، تدوین برنامه سالانه، آماده نمودن فضاهای آموزشی، تهیه و توزیع کتاب های درسی و اجرای دوره های ضمن خدمت جهت معلمان پایه های که کتاب های درسی آنان تغییر می کند از دیگر برنامه های پروژه مهر شهرستان نهاوند در تابستان سال جاری است.

تکلو گفت: ثبت نام از دانش آموزان پایه اول در شهرستان نهاوند آغاز شده و پیش بینی می شود امسال ثبت نام دانش آموزان پایه اول نهاوند نسبت به ثبت نام سال گذشته 300 نفر افزایش داشته باشد.

وی ادامه داد: فعالیت ستاد پرژه مهر به اتمام نرسیده و کار این ستاد به یک مقطع زمانی خاص محدود نمی شود و این روند به منظور فراهم کردن بستر و زمینه مناسب برای تسهیل امر آموزش و پرورش درطول سال تحصیلی ادامه دارد .