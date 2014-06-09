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۱۹ خرداد ۱۳۹۳، ۱۶:۱۶

یاغموری:

باران استان زنجان را فرا می گیرد

باران استان زنجان را فرا می گیرد

زنجان - خبرگزاری مهر: مسئول بخش پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان زنجان گفت: با توجه به تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی انتظار داریم امروز بعد از ظهر شاهد بارش رگبار در برخی نقاط استان باشیم.

 احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر  از وزش باد در استان در ساعات آینده خبر داد افزود: افزایش تراکم ابر و افزایش دو درجه‌ای دما از دیگر تغییرات جوی تا چند ساعت آینده خواهد بود و انتظار داریم وزش باد نیز با این تغییرات همراه باشد.
 
وی ادامه داد:  پایداری جو در روزهای آینده عمده پدیده قالب خواهد بود و بر اساس تجربه نیمه دوم خردادماه شرایط جوی استان تا حدی آرام و عادی بوده و شدت بارندگی‌ها تا حدی کاهش می‌یابد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر هوای نقاط مختلف استان زنجان صاف گاهی غبارآلود دربعدازظهر قسمتي ابري و وزش باد واحتمال بارش پراکنده است افزود: برای فردا هوای استان صاف دربعدازظهر قسمتي ابري و وزش باد واحتمال بارش پراکنده است.

یاغموی افزود: پیش بینی می شود تا روز چهارشنبه شاهد بارش باران در استان باشیم.

کد مطلب 2307930

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