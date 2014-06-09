باران استان زنجان را فرا می گیرد

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر از وزش باد در استان در ساعات آینده خبر داد افزود: افزایش تراکم ابر و افزایش دو درجه‌ای دما از دیگر تغییرات جوی تا چند ساعت آینده خواهد بود و انتظار داریم وزش باد نیز با این تغییرات همراه باشد.



وی ادامه داد: پایداری جو در روزهای آینده عمده پدیده قالب خواهد بود و بر اساس تجربه نیمه دوم خردادماه شرایط جوی استان تا حدی آرام و عادی بوده و شدت بارندگی‌ها تا حدی کاهش می‌یابد.



وی با بیان اینکه در حال حاضر هوای نقاط مختلف استان زنجان صاف گاهی غبارآلود دربعدازظهر قسمتي ابري و وزش باد واحتمال بارش پراکنده است افزود: برای فردا هوای استان صاف دربعدازظهر قسمتي ابري و وزش باد واحتمال بارش پراکنده است.



یاغموی افزود: پیش بینی می شود تا روز چهارشنبه شاهد بارش باران در استان باشیم.