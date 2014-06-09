به گزارش خبرنگارمهر، علیرضا جمیع ظهر دوشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان با اشاره به اینکه نمایشگاه ضیافت به مناسبت ماه مبارک رمضان در استان برگزار می‌شود، افزود: در این نمایشگاه 140 غرفه فعال و محصولاتی از قبیل برنج، گوشت سفید و قرمز، تخم مرغ، شکر، خرما و لبنیات عرضه می‌شود.

وی با بیان اینکه در جلسه هیئت وزیران آیین اجرایی قانون تمرکز به وزارت جهاد کشاورزی محول شده است، افزود: طبق این قانون در استان دبیرخانه ستاد تنظیم بازار به جهاد کشاورزی محول می‌شود.

جمیع ادامه داد: تدوین راهبردهای مربوط به تجارت محصولات، برنامه ریزی تنظیم بازار داخلی، نظارت بر قیمت کالاها، سیاست گذاری امور واردات و صادرات، انتخاب ابزار تعرفه ای، سیاست گذاری برای توسعه صادرات، صدور مجوزهای تاسیس و بهره برداری واحدهای تولیدی و ساماندهی، حمایت و نظارت بر توسعه و فعالیت انجمن ها از جمله آیین نامه اجرایی قانون تمرکز و از وظایف و اختیارات جهاد کشاورزی است.

وی با اشاره به اینکه موفقیت طرح اجرایی قانون تمرکز در گرو همکاری جهاد کشاورزی و صنعت و معدن استان است، اظهار کرد: در این خصوص صنعت و معدن استان آمادگی همکاری در انتقال دبیرخانه و نیروها را به جهاد کشاورزی دارد.

جمیع با بیان اینکه از ابتدای سال جاری قیمت تخم مرغ در استان 12 درصد افزایش داشته است، افزود: دراین مدت قیمت روغن جامد و مایع، چای و سیمان در استان افزایش نداشته و قیمت سیب زمینی و پیاز در استان کاهش داشته است.

توزیع میوه در مبادی ورودی شهر سبب نابسامانی در شبکه توزیع میوه شده است

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با اشاره به اینکه توزیع میوه در مبادی ورودی شهر سبب نابسامانی در شبکه توزیع میوه شده است، بیان کرد: هدف از راه اندازی مراکز میوه و تربار در سطح شهر توزیع میوه بین شهروندان بوده که باید شهرداری در جمع آوری این کامیون‌ها هرچه سریعتر اقدام کند.

وی با بیان اینکه باید در خصوص فروش میوه در سطح شهر از صنعت و معدن استان مجوز گرفته شود، بیان کرد: باید در این خصوص مرکز دائمی فروش میوه در سطح شهر بیرجند راه‌اندازی و تمام افرادی که در مبادی ورودی شهر میوه عرضه می‌کنند در این مرکز ساماندهی شوند.

جمیع با اشاره به اینکه عرضه میوه توسط کامیون‌ها در سطح شهر و مبادی ورودی شهر برای شهر فرهنگی بیرجند مناسب نیست، افزود: در این خصوص شهرداری باید در محلات مختلف بر اساس نیاز مراکز عرضه را شناسایی و به کمسیون تنظیم بازار ارسال کنند.

وی ادامه داد: صنعت و معدن بر اساس نیازی که در محلات مختلف شهر وجود دارد برای شهرداری مجوز راه اندازی مرکز عرضه میوه صادر می‌کند.

جمیع با بیان اینکه اگر عرضه میوه در مبادی ورودی شهر همچنان ادامه یابد، افزود: صنعت و معدن استان در خصوص جمع آوری این کامیون‌ها وارد عمل می شود.