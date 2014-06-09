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۱۹ خرداد ۱۳۹۳، ۱۶:۴۵

حجت الاسلام عاملی:

فرهنگ قرآن دوستی برکت معنوی یک جامعه است

فرهنگ قرآن دوستی برکت معنوی یک جامعه است

اردبیل – خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان اردبیل تاکید کرد: فرهنگ قرآن و توجه به آن برکت معنوی یک جامعه است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسن عاملی بعد از ظهر دوشنبه در مراسم استقبال از مقام آوران مسابقات بین المللی قرآن کریم تصریح کرد: آموزه های قرآن مسیر هدایت بوده و می تواند زمینه ساز رشد معنوی یک جامعه باشد.

وی افزود: قرآن خط و جهت حرکت واقعی در یک جامعه را ترسیم کرده و با توسل به آن می توان به دور از انحرافات گام برداشت.

حجت الاسلام عاملی درخشش دو نخبه قرآنی در اردبیل را فرصت مغتنمی برای احیای فرهنگ قرآنی خواند و افزود: این اتفاق نو برکتی برای استان و تمامی شهروندان است.

امام جمعه اردبیل تاکید کرد: باید زمینه رشد و اعتلای نخبگان قرآنی فراهم شده و دراین امر تمامی دستگاه ها مشارکت کنند.

وی افزود: اینکه امروز اردبیل مفتخر به حضور دو نخبه قرآنی است باید مورد توجه قرار گرفته و مسیر حرکت معنوی برنامه ریزی ها را مشخص سازد.

حجت الاسلام عاملی ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک اردبیل در زمینه مفاهیم قرآنی نیز صاحب چهره های نخبه بوده و بتواند به جوامع اسلامی توان و ظرفیت خود را اثبات کند.

کد مطلب 2307962

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