به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن پرآور ظهر دوشنبه در جشنواره جهادگران جوان اقتصاد استان بوشهر بر لزوم تلاش برای رفع مشکلات جوانان تاکید کرد و اظهار داشت: باید زمینه پیشرفت و توسعه کشور را با استفاده از ظرفیتهای جوانان فراهم سازیم.

وی به جوان بودن جمعیت کشور اشاره کرد و افزود: باید با مشورت صحیح جوانان را به سمت درستی هدایت کنیم و در عرصه‌های مختلف مدیریتی از جوانان به خوبی بهره بگیریم تا شاهد پویایی جامعه باشیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با اشاره به نامگذاری روز میلاد حضرت علی اکبر(ع) به عنوان روز جوانان، اضافه کرد: باید تلاش کنیم تا توجه همه نهادها به سمت جوانان جلب شود و به آنها توجه شود.

وی در ادامه خواستار حل مشکلات جوانان در همه ابعاد شد و بیان کرد: نباید فقط از زاویه ازدواج و مسایل معیشتی به مشکلات جوانان نگاه شود و باید به صورت گسترده‌تر به مسایل جوانان نگاه شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: هیچگاه مشکلات نتوانستند در برابر توان، خلاقیت و نیروی جوانان فائق شوند.

مشکلات هیچگاه نتوانست در برابر نیروی جوانان فائق شوند

پرآور افزود: بوشهر دومین استان جوان کشور است و جوانترین استاندار کشور نیز استاندار بوشهر است که ایشان تاکید بسیار زیادی بر لزوم دادن مسئولیت به جوان‌ها دارند و باید مسئولیت همه بخشداری‌های استان بوشهر در دست جوانان استان قرار گیرد.

وی با بیان اینکه نظرات جوانان در همه عرصه‌ها باید مورد توجه قرار بگیرد، گفت: افزایش مهارت در جوانان زمینه را برای اشتغال مناسب‌تر انها فراهم می‌کند و شاهد کاهش نرخ بیکاری خواهیم بود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر افزود: در دوران دفاع مقدس نیز شاهد حضور گسترده جوانان در دفاع از این آب و خاک بودیم و امروز نیز باید به جوانان اعتماد کرده و به آنها میدان دهیم.

وی اظهار داشت: جوانان در عرصه‌هاي مختلف سياسي، علمي، فرهنگي، ديني دشمنان را ناامید کرده‌اند و مشکلات هیچگاه نتوانست در برابر توان، خلاقیت و نیروی جوانان فائق شوند.

در پایان این جشنواره با حضور مسئولین استان از 13 جوان مبتکر و کارآفرین استان بوشهر تجلیل به عمل آمد.