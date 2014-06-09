به گزارش خبرنگار مهر، اميررضا خادم، پيش از ظهر دوشنبه در مراسم توديع و معارفه مديركل ورزش و جوانان استان يزد اظهار داشت: يزد يكي از استانهاي سياسي كشور به شمار مي رود و جناح ها و احزاب سياسي بسياري در اين استان فعال هستند و گاهي افراط هايي نيز در اين زمينه ديده مي شود اما انتظار ما از مديريت ورزش يزد اين است كه فارغ از همه نگاه هاي سياسي و جناحي فعاليت خود را در حوزه ورزش اين استان آغاز كند.

وي عنوان كرد: كار سياسي يكي از ملزومات در كشور است اما هر چيز به جاي خويش نيكوست و معتقديم نگاه به ورزش نبايد نگاه سياسي و حزبي باشد.

خادم تصريح كرد: مديركل ورزش و جوانان استان يزد در انتخاب‌ها و انتصاب هاي خود، كمترين توجه و نگاه را به سابقه سياسي افراد داشته باشد و اميدواريم نمايندگان مجلس و مسئولان استان نيز اجازه دهند تا فضاي ورزش استان به دور از سياست زدگي به كار خود ادامه دهد.

كار در حوزه جوانان فرابخشي است

معاون حقوقي، پارلماني و امور استان‌هاي وزارت ورزش و جوانان در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به بحث جوانان و تلفيق امور جوانان با ورزش اظهار داشت: بحث جوانان پاشنه آشيل وزارت ورزش و جوانان است و كار در اين حوزه واقعا فرابخشي است.

خادم با اشاره به بودجه هايي كه براي بخش جوانان در وزارت ورزش در نظر گرفته شده است، عنوان كرد: نگاه به بودجه خود گوياي نياز حوزه جوانان به فعاليت هاي فرابخشي است.

سمن ها بايد در حوزه جوانان تقويت شوند

وي با بيان اينكه در سمن ها مي توان براي جوانان كارهاي اساسي انجام داد، يادآور شد: سمن ها در حوزه جوانان بايد تقويت شوند و مسئولان بايد از آنها حمايت هاي مادي و معنوي كنند.

خادم يكي ديگر از موارد مورد توجه خود را ورزش بانوان اعلام كرد و يادآور شد: در حالي كه نيمي از جمعيت كشور را بانوان تشكيل مي دهند و ورزشكاران سازمان يافته بسياري از ميان بانوان هستند، اما حضور آنها در رقابت هاي بين المللي به هيچ وجه قابل مقايسه با آقايان نيست.

لزوم نگاه ويژه به ورزش بانوان در همه استانهاي كشور

معاون حقوقي، پارلماني و امور استان‌هاي وزارت ورزش و جوانان با تاكيد بر اينكه نگاه ويژه اي به ورزش بانوان در همه استانها لازم است، اظهار اميدواري كرد: مديركل ورزش و جوانان استان يزد نيز اين مهم را در اولويت هاي كاري خود قرار دهد.

خادم در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه بخش عمده كار در ورزش، فرا بخشي است، تاكيد كرد: به همين دليل نياز به حضور بخش خصوصي در حوزه ورزش به شدت وجود دارد اما تاكنون متاسفانه رفتارهاي خوبي با بخش خصوصي انجام نشده است.

وي عنوان كرد: نگاه به بخش خصوصي اينگونه بوده كه اين بخش وارد ورزش شده، تا امكان وجود داشته از آن پول گرفته شده و بعد از مدتي نيز با كلي هزينه و بدنامي و افترا از ورزش طرد شده است.

شيوه فعلي برخورد با بخش خصوصي به نفع ورزش كشور نيست/ روند تعامل بايد تغيير كند

خادم تصريح كرد: اين شيوه به هيچ وجه به نفع ورزش كشور نيست و اميدواريم روند تعامل با بخش خصوصي در حوزه ورزش به ويژه در استانها از جمله استان يزد تغيير كند.

معاون حقوقي، پارلماني و امور استان‌هاي وزارت ورزش و جوانان از مديركل جديد ورزش و جوانان استان يزد نيز خواست تا به عنوان پدر ورزش استان يزد، به دور از حواشي و بدون هراس از افترا و بداخلاقي ها، با بخش خصوصي تعامل كند.

70 درصد بودجه 1200 ميليارد توماني ورزش در استانها تعريف شده است

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به بودجه هزار و 200 ميليارد توماني ورزش اظهار داشت: اين ميزان مصوب، نسبت به لايجه بودجه كه تقديم مجلس شده بود، افزايش دو برابري يافت كه 70 درصد اين رقم در داخل استانها تعريف شد.

خادم بر تامين و جذب اين بودجه توسط استانها تاكيد كرد و افزود: نياز ورزش كشور بسيار بيشتر از اين رقم است اما بودجه فعلي نيز بايد تامين و جذب شود و مديران ورزش استانها بايد در اين زمينه بسيار جدي عمل كنند.

در اين مراسم از تلاش هاي عباس دهقان تجليل و مسعود شريعتي به عنوان مديركل ورزش و جوانان استان يزد معرفي شد.