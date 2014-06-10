به گزارش خبرنگار مهر، در این مرجع جدیدترین تکنولوژیهای روز دنیا توسط کارشناسان، مصرفکنندگان و کاربران مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد و این نظرات و تجربیات برای آشنایی با محصولات و انتخاب محصول مناسبتر مورد استفاده عموم قرار خواهد گرفت.
در این مرجع تخصصی که با نام ویستورتک www.vistortech.com در دسترس قرار گرفته است، علاوه بر ایجاد فضای تبادل اطلاعات در موضوعات تکنولوژی، امکان به اشتراک گذاری و تحلیل کالاهای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات روز دنیا و بازار ایران فراهم شده است.
بحثها و تحلیلها پیرامون پیشرفتهای حاصل از تکنولوژی در موضوعاتی از جمله موبایل، نرمافزار، سختافزار، صوتی و تصویری، دوربین، شبکه لوازم جانبی است.
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