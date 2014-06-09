ضرورت افزایش بار معنوی مسابقات ورزشی جام رمضان در شهرستان میامی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مهدیان بعد از ظهر دوشنبه در جلسه ای با حضور رئیس هیئت فوتبال شهرستان میامی در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان با تاکید بر ضرورت افزایش بار معنوی مسابقات ورزشی به خصوص فوتبال در ماه مبارک رمضان افزود: امیدواریم مسئولان به نحوی برنامه ریزی کنند که ورزش لطمه ای به برنامه های عبادی ورزشکاران وارد نسازد.

وی به قرائت قرآن قبل از آغاز هر مسابقه در سالن ورزشگاه اشاره و خاطر نشان کرد: این قرائت ها توسط مربیان قرآنی شهرستان و با حضور پر شور جوانان رنگ و بوی دیگری به رقابت های ورزشی خواهد بخشید.

مسئول هیئت فوتبال شهرستان میامی نیز در این جلسه تصریح کرد: با برنامه ریزی های انجام شده ورزشکاران و تماشاچیان مسابقات ماه مبارک امسال با برنامه های متنوع فرهنگی روبرو خواهند شد.

حسن صائمی در خاتمه یادآور شد: سالن های ورزشی ماه مبارک امسال متناسب با این ماه و برکات و فیوضات آن تزئین خواهد شد و برنامه های مطلوب تری نسبت به سال گذشته برای حاضران در این مسابقات در نظر گرفته شده است.



