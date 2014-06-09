طرح بازدید از صنوف در مرند ادامه می یابد/ 13 واحد صنفی متخلف در مرند پلمپ شد

به گزارش خبرنگار مهر،سرهنگ علی طاحونی بعد از ظهر دوشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و بازدید از صنوف مغازه های لباس فروشی و لوازم آرایشی در شهرستان مرند بیش از پیش ادامه خواهد یافت.

وی با بیان اینکه تا کنون 13 واحد متخلف صنفی در این حوزه پلمپ شده است اظهار داشت: طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در راستای مقابله هرچه بیشتر با تهاجم فرهنگی و با همکاری اداره نظارت بر اماکن عمومی و اداره صنعت و معدن اجراء می شود.

سرهنگ طاحونی در ادامه سخنان خود ابراز داشت: به همه مغازه ها و فروشنده های لوازم آرایشی و صنف لباس فروشی ها اخطار داده شده است که از فروش اجناس مغایر با هویت ایرانی – اسلامی پرهیز کنند.

وی در پایان سخنان خود اظهار داشت: هدف برنامه هاي ماهواره اي دشمنان و مبلغين تهاجم فرهنگي، سست کردن بنیان خانواده و غلبه بر ارزش ها و آرمان های اسلامی است که شایسته است که مردم فهیم با در نظر گرفتن این مضرات ، استفاده از چنین محصولاتی را به کلی از زندگی خود حذف کنند.