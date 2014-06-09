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۱۹ خرداد ۱۳۹۳، ۱۸:۰۳

طرح بازدید از صنوف در مرند ادامه می یابد/ 13 واحد صنفی متخلف در مرند پلمپ شد

طرح بازدید از صنوف در مرند ادامه می یابد/ 13 واحد صنفی متخلف در مرند پلمپ شد

مرند- خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی شهرستان مرند گفت: طرح بازدید از صنوف در مرند بیش از پیش ادامه می یابد و در صورت مشاهده هر گونه تخلفی، به شدت با واحدهای صنفی برخورد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر،سرهنگ علی طاحونی بعد از ظهر دوشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و بازدید از صنوف مغازه های لباس فروشی و لوازم آرایشی  در شهرستان مرند بیش از پیش ادامه خواهد یافت.

وی با بیان اینکه تا کنون 13 واحد متخلف صنفی در این حوزه پلمپ شده است اظهار داشت: طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در راستای مقابله هرچه بیشتر با تهاجم فرهنگی و با همکاری اداره نظارت بر اماکن عمومی و اداره صنعت و معدن اجراء می شود.

سرهنگ طاحونی در ادامه سخنان خود ابراز داشت: به همه مغازه ها و فروشنده های لوازم آرایشی و صنف لباس فروشی ها اخطار داده شده است که از فروش اجناس مغایر با هویت ایرانی – اسلامی پرهیز کنند.

وی در پایان سخنان خود اظهار داشت: هدف  برنامه هاي ماهواره اي دشمنان و مبلغين تهاجم فرهنگي، سست کردن بنیان خانواده و غلبه بر ارزش ها و آرمان های اسلامی است که شایسته است که مردم فهیم با در نظر گرفتن این مضرات ،  استفاده از چنین محصولاتی را به کلی از زندگی خود حذف کنند.

 

 

 

 

 

کد مطلب 2308019

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