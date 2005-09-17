قانون آيين دادرسي نيروهاي مسلح به زودي تقديم دولت مي شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر در اراك ، ريس سازمان قضايي نيروهاي مسلح كشور در حاشيه معرفي و توديع روساي سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان مركزي در گفت وگو با خبرنگاران، گفت : رفع نواقص آيين دادرسي كيفري در دستگاه قضايي در حال اجراست و ما منتظر اتمام كار هستيم تا در قوانين عمومي آيين دادرسي نيروهاي مسلح به آن اكتفا كنيم .

حجت الاسلام محمد كاظم بهرامي تصريح كرد : از نظر قانوني، قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح در سال 82 تصويب شد كه به جز برخي اشكالات جزئي، قانون خوبي است . در آيين دادرسي دچار مشكل نيستيم اما قوانين با قوانين روز مطابقت ندارد و لازم است اين امر صورت گيرد كه بخشي از كار انجام شده است .

وي با اشاره به كاهش 22 درصدي ورود پرونده به سازمان قضايي نيروهاي مسلح گفت : به منظور ريشه يابي وقوع جرائم در بين نيروهاي مسلح كشور تحقيقات گسترده اي از حدود هفت سال پيش صورت گرفت و 22 مقاله جامع تهيه شد كه به علل، عوامل و راهكارهاي وقوع جرايم و كاهش آن پرداخته شده است .

وي راهكارهاي پيشنهادي را مورد بررسي در سازمان قضايي نيروهاي مسلح كشور عنوان كرد و افزود : تاكنون دو راهكار آموزش نيروهاي مسلح به ويژه سربازان براي آگاهي از قوانين و مقررات و جرم زدايي از قوانين صورت گرفته كه نتايج خوبي در برداشته است.

بهرامي ، سياست كاري سازمان قضايي نيروهاي مسلح در كشور را حمايت از نيروهايي كه بر اساس قوانين عمل مي كنند ، عنوان كرد و گفت : وظيفه اين سازمان برخورد با نيروهاي متخلف حتي در حين انجام وظيفه است .