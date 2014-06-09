مسئوليت مركز توسعه فناوري آب به" سمسار يزدي" واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزد، ظهر دوشنبه در نخستين جلسه شوراي سياستگذاري و راهبري مركز توسعه فناوري آب در يزد اظهار داشت: مديريت منابع موجود آبي و پساب بايد در اولويت كاري مركز توسعه فناوري آب يزد قرار گيرد.

سيد محمدرضا سيدحسيني با اشاره به لزوم همكاري و هماهنگي بيشتر دستگاه ‌ها، بر ايجاد مركز توسعه فناوري آب و بسترسازي براي ورود نخبگان، فناوران و شركتهاي خصوصي به اين حوزه تاكيد كرد.

وي با معرفي علي اصغر سمسار يزدي به عنوان مسئول پيگيري و هماهنگي تشكيل مركز توسعه فناوري آب يزد، خطاب به وي بيان كرد: در چهار شاخه اصلي فاز دوم انتقال آب، خط انتقال آب از خليج فارس، مديريت منابع موجود آبي و مديريت پساب مي ‌توان به فعاليت پرداخت.

سيدحسيني تاكيد كرد: در دو مورد اول نياز به هماهنگي هاي كشوري در سطح وزارتخانه وجود دارد كه در دست اقدام است.

وي ادامه داد: در زمينه مديريت منابع موجود آبي و مديريت پسآب بايد اقدامات لازم صورت پذيرد كه اين مهم بايد در اولويت كاري مركز توسعه فناوري آب قرار گيرد.

معاون پشتيباني پارك علم و فناوري استان يزد نيز در اين نشست به تشريح اهداف و ضرورتهاي ايجاد مركز توسعه فناوري آب به عنوان نهادي فرابخشي، جامع ‌نگر و حاكميتي پرداخت.

شهرام شكوهي با اشاره به جوانب مختلف فني، اقتصادي و فرهنگي مسئله آب و توضيح برنامه ‌هاي پارك علم و فناوري يزد براي همگرايي و كمك به حل اين معضل بزرگ، خواستار مشاركت همه دستگاه ‌ها در زمينه تامين اهداف مركز توسعه فناوري آب شد.