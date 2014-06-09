رقم جدید سویا در استان گلستان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مختار مهاجر عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران، در رابطه با ویژگیهای ممتاز این رقم گفت: عملکرد دانه بالا و مناسب برداشت مکانیزه از بارزترین صفات این رقم به شمار می رود.

وی افزود: این رقم در سال 92 معرفی و از جدود 60 هزار هکتار از مزارع سویای استان ، حدود 20 درصد سطح کشت لاین رقم سامان است و متوسط اختلاف عملکرد با رقم شاهد 329 کیلوگرم در هکتار است .

وی تصریح کرد: این رقم سه میلیون و 290 هزار ریال در هکتار افزایش درآمد برای کشاورزان ایجاد می کند و این لاین تحمل خوبی به بیماری های مختلف سویا به ویژه پوسیدگی زغالی ، فوزاریوم و فایتو فترا دارد و متناسب کشت مکانیزه است.

مهاجر بیان کرد: از خصوصیات ویژه این رقم، تولید گل های جدید و کاهش خسارت ناشی از عارضه اختلال در غلاف بندی است و این رقم در مناطق غیر شور استان گلستان قابل کشت است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان در ادامه به ارائه آماری از وضعیت موجود سطح استان در حوزه جهاد کشاورزی پرداخت و گفت: در سال گذشته ارزش کل محصولات تولیدی کشاورزی در استان 3.6 میلیون تن با مبلغی بیشتر از 33 میلیارد ریال بوده و همچنین سهم شاغلان سازمان نیز نسبت به فعالان استان 32.7 درصد در کشاورزی و صنایع تبدیلی بوده است.

وی ادامه داد: در استان گلستان 699 هزار هکتار اراضی قابل کشت است ، 453 هزار هکتار از اراضی استان جنگل، 862 هزار هکتار مرتع و 36 هزار هکتار بیابان داریم و از 699 هزار هکتار اراضی قابل کشت 342 هزار هکتار اراضی آبی و بقیه اراضی دیم است.