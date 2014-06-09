70 دستگاه از خودروهاي سيستم اتوبوسراني شهر همدان غیرفعال است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس صوفي بعدازظهر دوشنبه در بازدید اعضای شورای شهمر همدان از ناوگان اتوبوسرانی همدان با بيان اينكه به طور متوسط روزانه 200 هزار نفر سفر توسط ناوگان اتوبوسراني شهر همدان جابجايي صورت ميگيرد، افزود: با راهاندازي خطوط بيآرتي علاوه بر رفع مشكلات ترافيكي و كاهش سفر، نظم جابجايي مسافر نيز ايجاد ميشود.
صوفي اضافه كرد: معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري همدان به دنبال تغيير محسوس در امر داشتن اتوبوسهاي مجهز و مناسب شهروندان است.
وي از مشخص شدن پيمانكار اجراي سيستم بيآرتي و كارت بليط الكترونيكي اتوبوسها خبر داد و اظهار كرد: در حال حاضر كارت هاي بليط الكترونيكي آماده و اطلاعرساني آن نيز شروع شده است.
معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري همدان با اشاره به اينكه راهاندازي خطوط بيآرتي نيازمند تأمين 60 دستگاه اتوبوس است، افزود: در اين زمينه بايد از هم اكنون اقدامات لازم را انجام داد.
عباس صوفي ضمن تأكيد بر بروزرساني ناوگان اتوبوسراني شهر اضافه كرد: امسال 100 ايستگاه و سايبان اتوبوس در نقاط مختلف شهر ايجاد ميشود.
وی بروزرساني سيستم اتوبوسراني را منوط به توجه و كمك شورا و مسؤولان ارشد استان دانست.
عضو ديگر شوراي اسلامي شهر همدان نیز كاهش مدت انتظار در ايستگاههاي اتوبوس را از مطالبات شهروندان برشمرد و گفت: آموزش رانندگان و تشويق آنها در ايجاد و افزايش انگيزه بسيار مؤثر است.
سیداحمد حسنيحلم با اشاره به اينكه تأمين هزينههاي حمل و نقل عمومي از محل درآمدهاي عوارض است، اظهار كرد: علاوه بر كمك و حمايت مسئولان استاني و كشوري از سيستم حمل و نقل عمومي، خيرين نيز ميتوانند در اين عرصه وارد شده و مديريت شهري را ياري كنند، چرا كه اين اقدام از موارد تأمين ضرورت و نيازهاي شهروندان است.
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