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۲۰ خرداد ۱۳۹۳، ۸:۴۱

سبحانی:

طرح مسائل معرفتی مانند امام شناسی یک ضرورت است

طرح مسائل معرفتی مانند امام شناسی یک ضرورت است

میامی - خبرگزاری مهر: مسئول جامعه القرآن شهرستان میامی گفت: طرح مسائل معرفتی مانند امام شناسی، مسائل اعتقادی و ... در مراسم نیمه شعبان یک ضرورت به شمار می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، نرگس سبحانی شامگاه دوشنبه در دومین نشست مربیان قرآنی شهرستان میامی در سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان با تاکید بر اینکه باید از جشن صرف گرفتن در اعیاد شعبانیه به خصوص نیمه شعبان پرهیز شود افزود: برگزاری جشن های مرتبط با ائمه اطهار (ع) بسیار خوب است اما از لحاظ محتوا باید پربارتر شود.

وی خاطرنشان کرد: در کنار برپایی این جشن ها باید مباحث معرفتی مانن امام شناسی، عقاید و ... به جوانان و نوجوانان در قالب برنامه های شاد و متنوع آموزش داده شود.

مسئول نمایندگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان میامی نیز در این نشست ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و روز جوان، برپایی بالغ بر 10 برنامه مختلف فرهنگی و آموزشی در هفته مهدویت را از مهمترین برنامه های این اداره ذکر کرد.

رضا مهدیان تصریح کرد: اولین جشنواره شهرستانی ماه منیر، برپایی جشن های نیمه شعبان، نمایشگاه کتاب مهدویت و ... از جمله برنامه های هفته مهدویت و نیمه شعبان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان میامی است.

وی با تاکید بر استفاده بیشتر از همکاری والدین در محافل قرآنی و دینی اذعان داشت: اگر والدین با محافل دینی و قرآنی انس بیشتری پیدا کنند فرزندانشان راحت تر با این مسائل ارتباط برقرار خواهند کرد.

 

کد مطلب 2308044

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